Buteur lors du large succès de l’Espagne U19 contre la Finlande (8-0), Dro Fernández a quitté la pelouse seulement onze minutes plus tard. Cette sortie prématurée a alerté le PSG, mais les premières nouvelles sont plutôt rassurantes.

Une soirée écourtée après son but

Dro Fernández avait idéalement lancé l’Espagne face à la Finlande lors du deuxième tour des qualifications à l’Euro U19. Titulaire dans l’entrejeu, le joueur du PSG a ouvert le score dès la 20e minute d’une rencontre finalement remportée très largement par la Roja (8-0).

Mais son match a rapidement pris fin. Onze minutes après son but, le milieu de 18 ans a été remplacé par Pedro Rodríguez. Une sortie précoce qui a forcément suscité quelques inquiétudes, à la fois au sein de la sélection espagnole et du côté du club de la capitale.

Plus de peur que de mal pour le PSG

Selon les informations de Sport, également relayées par Foot Mercato, Dro Fernández ne souffrirait toutefois que de légères gênes musculaires. Aucune blessure sérieuse ne serait redoutée à ce stade, même si son évolution doit naturellement être surveillée.

Le PSG, qui retrouvait le chemin de l’entraînement ce mardi après-midi, devait suivre attentivement la situation de son jeune milieu. Son remplacement rapide apparaît surtout comme une mesure de précaution, alors que les échéances vont continuer à s’enchaîner.

Layvin Kurzawa annonce sa retraite à 33 ans après 16 années de carrière, 19 trophées remportés et 13 sélections avec les Bleus. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2122668764240249321

Un élément déjà installé avec l’Espagne U19

International espagnol depuis la catégorie U15, Dro Fernández a franchi progressivement toutes les étapes chez les jeunes. Après avoir porté les couleurs des U17 puis des U18, il s’est désormais imposé dans le groupe U19 dirigé par Paco Gallardo.

Son but contre la Finlande confirme sa capacité à peser offensivement depuis le milieu de terrain. Son état physique constitue désormais la principale préoccupation, même si les premiers éléments écartent un pépin important.

Paris reste attentif à sa progression

Arrivé dans la capitale en provenance du FC Barcelone, Dro Fernández est considéré comme un élément prometteur. Son choix de rejoindre le projet parisien avait d’ailleurs beaucoup fait parler en Catalogne.

À 18 ans, le jeune Espagnol doit encore enchaîner les étapes avant de prétendre s’installer durablement au plus haut niveau. Cette alerte musculaire ne devrait pas freiner sa progression, à condition que les sensations restent bonnes dans les prochains jours. Le PSG peut donc souffler, tout en conservant un œil attentif sur le retour de sa pépite.