Toujours en quête de son premier contrat professionnel, David Boly donne sa priorité au PSG. Mais après deux clubs allemands, un poids lourd de Premier League vient à son tour de se positionner sur le latéral droit de 17 ans.

Arsenal entre dans la course pour Boly

On vous en parlait ce lundi : le possible successeur d’Achraf Hakimi a donné son accord de principe au PSG pour poursuivre son aventure dans la capitale. Depuis, un développement important est intervenu dans ce dossier puisque la concurrence étrangère s’est encore renforcée.

Selon les informations relayées par Top Mercato, Arsenal s’intéresse désormais à David Boly. Le club londonien devrait discuter avec les représentants du jeune Parisien dans les prochaines semaines et entend contrecarrer les plans de Luis Campos.

Les Gunners rejoignent ainsi l’Eintracht Francfort et le Bayer Leverkusen parmi les prétendants. Deux formations allemandes qui suivent déjà avec attention la situation contractuelle de cet élément prometteur du centre de formation parisien.

Le PSG garde une longueur d’avance

Malgré l’arrivée d’Arsenal, le PSG conserve un avantage de taille. David Boly privilégie toujours la signature de son premier contrat professionnel avec son club formateur. Les discussions avec la direction parisienne sont positives, même si aucun accord définitif n’a encore été officialisé.

David Boly donne sa priorité au PSG pour son premier contrat professionnel. Malgré les avances de clubs anglais et allemands, le latéral droit discute positivement avec Paris. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2122434466849206389

Paris lui aurait proposé un bail de cinq ans assorti d’une offre financière très élevée. L’objectif est désormais de boucler rapidement l’opération afin d’éviter que la pression exercée par les clubs étrangers ne finisse par modifier la tendance.

Une première apparition européenne remarquée

Entré en jeu contre l’ESTAC le 30 octobre lors d’une victoire parisienne (1-0), David Boly a ensuite effectué ses grands débuts en Ligue des Champions sur la pelouse de Villarreal. Le défenseur de 17 ans s’est immédiatement illustré en inscrivant le sixième but du PSG lors du large succès en Espagne (6-0), sur une passe de João Neves.

Cette apparition réussie pourrait lui permettre de bénéficier d’un temps de jeu plus important pendant la deuxième partie de saison. À terme, le pur produit de la formation parisienne est considéré comme une solution crédible pour devenir la doublure d’Achraf Hakimi dans le couloir droit.

Paris doit désormais conclure

La priorité affichée par Boly place donc le PSG en position favorable, mais ne met pas encore le club à l’abri. Francfort, Leverkusen et désormais Arsenal resteront en embuscade tant que le contrat professionnel ne sera pas signé. Pour Luis Campos, le nouveau défi consiste à transformer rapidement l’accord de principe en engagement ferme.