Devant le manque de réservoir au poste de latéral en équipe de France, Zinédine Zidane pourrait piocher au FC Nantes ou au Stade Rennais.

Le chantier est lancé en équipe de France. Alors que le réservoir tricolore semble limité au poste de latéral, Zinédine Zidane aurait demandé que des mesures soient prises pour faire émerger de nouveaux profils.

Louis Leroux, la piste venue du FC Nantes

Le sélectionneur aurait notamment transmis des consignes à Gérald Baticle chez les Espoirs et à Bernard Diomède avec les U20 afin de travailler davantage sur ce secteur. Une stratégie déjà mise en application durant cette trêve internationale avec Christian Mawissa et Ismaëlo Ganiou, installés respectivement à droite et à gauche. Et les premières expérimentations auraient donné satisfaction. Cette situation pourrait également ouvrir une porte à des joueurs moins attendus.

C’est notamment le cas de Louis Leroux. Ablinho, fervent supporter du FC Nantes, estime que le jeune Canari pourrait avoir une carte à jouer dans ce rôle. Le Nantais a déjà été amené à dépanner au poste de latéral gauche ces derniers mois, avec des prestations jugées convaincantes. Une polyvalence qui pourrait devenir un véritable argument dans la course aux Bleus. Dans un secteur où les solutions ne sont pas légion, pouvoir compter sur un joueur capable de changer de position représente forcément un avantage.

Merlin et Ganiou déjà identifiés ?

Un autre nom est également avancé : Quentin Merlin. Le joueur du Stade Rennais connaît déjà le poste et dispose d’une expérience importante dans ce rôle. Ablinho résume sa réflexion ainsi : « Un latéral gauche 6/10 est plus rare qu’un milieu relayeur 8/10 dans le foot d’aujourd’hui. » Une analyse qui illustre le problème actuel de l’équipe de France : trouver des joueurs capables d’occuper durablement les couloirs, plutôt que de multiplier les adaptations.

Avec Ganiou, le RC Lens pourrait également être concerné par cette réflexion autour du renouvellement des profils défensifs. L’idée de Zidane serait surtout de pousser la DTN et les sélections de jeunes à faire émerger davantage de joueurs capables d’évoluer dans les couloirs. Pour l’instant, aucune convocation de Louis Leroux, Quentin Merlin ou d’un autre profil cité n’est annoncée mais le message envoyé par Zidane est clair : former des latéraux !