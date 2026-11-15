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Équipe de France : la compo de Zidane face à la Turquie est connue

Par William Tertrin1 min de lecture
Zinédine Zidane lors de France - Italie

Voici la compo officielle de l’équipe de France qui affronte la Turquie en Ligue des Nations.

Ce dimanche soir, l’équipe de France dispute son dernier match de phase de groupes de Ligue des Nations face à la Turquie. Il ne suffit que d’un nul pour rallier les quarts de finale. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Zinédine Zidane, avec Kylian Mbappé mais sans Désiré Doué (forfait). Coup d’envoi à 20h45 au Stade Atlantique de Bordeaux.

La compo des Bleus

Maignan – Kumbedi, Jacquet, Konaté, Diouf – Cherki, Da Cunha, Rabiot – Olise, Mbappé (cap), Barcola.

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