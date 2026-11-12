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Équipe de France : la compo de Zidane face à l’Italie est connue

Par William TertrinMis à jour 1 min de lecture
Zinédine Zidane

Voici la compo officielle de l’équipe de France qui affronte l’Italie en Ligue des Nations.

Ce jeudi soir, l’équipe de France retrouve la Ligue des Nations face à l’Italie. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Zinédine Zidane. Kylian Mbappé n’est pas sur la feuille de match. Coup d’envoi à 20h45 à San Siro.

La compo des Bleus

Maignan – Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert – Cherki, Da Cunha, Rabiot – Olise, Doué, Barcola.

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