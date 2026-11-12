Équipe de France : la compo de Zidane face à l’Italie est connue

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Voici la compo officielle de l’équipe de France qui affronte l’Italie en Ligue des Nations.

Ce jeudi soir, l’équipe de France retrouve la Ligue des Nations face à l’Italie. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Zinédine Zidane. Kylian Mbappé n’est pas sur la feuille de match. Coup d’envoi à 20h45 à San Siro.

La compo des Bleus

Maignan – Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert – Cherki, Da Cunha, Rabiot – Olise, Doué, Barcola.

