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Équipe de France : la liste de Zidane est connue, avec un petit nouveau de Ligue 1 !

Par William Tertrin1 min de lecture
Zinédine Zidane

Zinédine Zidane vient de dévoiler sa liste pour le rassemblement de novembre de l’équipe de France.

Zinédine Zidane vient tout juste de communiquer sa nouvelle liste pour les deux prochaines rencontres de l’équipe de France. Et il y a une grosse surprise ! En effet, parmi les joueurs retenus, un petit nouveau de Ligue 1 va découvrir les Bleus : Pablo Pagis. L’attaquant du Paris FC, auteur d’un gros début de saison, s’offre ainsi une première convocation chez les A. Aucune surprise à signaler en dehors des blessures déjà connues, qui profitent à Gusto, Yoro, Tchouaméni, ou encore Thuram. De son côté, Robin Risser est bel et bien convoqué chez les gardiens.

La liste de l’équipe de France

Maignan, Restes, Risser – Diouf, Gusto, Jacquet, Kalulu, Konaté, Truffert, Upamecano, Yoro – Camavinga, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Tchouaméni, Zaïre-Emery – Barcola, Doué, Mbappé, Olise, Pagis, Thuram.

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