FC Nantes : la Jonelière a trouvé un détracteur inattendu avant Pau !

Avant de retrouver le FC Nantes ce samedi, Babacar Leye, ancien pensionnaire de la Jonelière et meilleur buteur du Pau FC, n’a pas hésité à comparer les installations des deux clubs.

Le FC Nantes est prévenu : ses anciennes installations ne font pas forcément l’unanimité auprès de ceux qui les ont fréquentées. À quelques heures des retrouvailles entre les Canaris et le Pau FC, Babacar Leye a livré une comparaison plutôt inattendue entre le centre sportif de la Jonelière et les infrastructures de son nouveau club.

Passé par la réserve nantaise entre 2020 et 2023, l’attaquant de 26 ans connaît bien les installations du club ligérien. Mais après avoir découvert son nouvel environnement dans le Béarn, le fils de Papy Leye, figure emblématique du football à Châteaubriant, a livré un constat sans détour dans les colonnes de Ouest-France.

« Les infrastructures sont très bonnes. En superficie, ce n’est pas comparable à la Jonelière. Mais par contre, en termes de modernité, je pense qu’on est mieux à Pau parce que la Jonelière commence un peu à prendre un coup de vieux », explique-t-il.

Une comparaison qui ne manque pas de piquant pour le FC Nantes, longtemps réputé pour la qualité de son centre de formation et ses installations historiques. Si la Jonelière conserve une place particulière dans l’histoire des Canaris, son ancien pensionnaire semble avoir été séduit par la modernité des équipements palois.

Babacar Leye, de la réserve nantaise à la Ligue 2

Au-delà de cette petite pique adressée à son ancien club, Babacar Leye connaît une véritable progression dans sa carrière. Après trois saisons avec la réserve du FC Nantes, sans apparition officielle avec les professionnels, l’attaquant est retourné aux Voltigeurs de Châteaubriant en 2023.

Il a ensuite poursuivi son parcours à Villefranche-Beaujolais avant de rejoindre le Pau FC à l’été 2026. Une nouvelle étape particulièrement réussie : avec quatre réalisations au compteur, il est actuellement le meilleur buteur du club béarnais en Ligue 2.

Et l’histoire familiale ajoute une dimension particulière à cette réussite. Son père, Papy Leye, ancien entraîneur emblématique des Voltigeurs de Châteaubriant, l’a longtemps taquiné sur le fait de ne pas évoluer au même niveau que lui. Désormais, Babacar a lui aussi réussi à se faire un prénom dans le football professionnel.

Ce samedi soir, les retrouvailles avec le FC Nantes auront donc une saveur particulière pour l’attaquant palois. Une occasion supplémentaire de montrer aux Canaris le chemin parcouru depuis son départ de la Jonelière.