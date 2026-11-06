FC Nantes : Merrifield et deux autres cracks du centre enfin lancés par Poirier ? 

Devant les absences dans son effectif, Grégory Poirier pourrait enfin se décider à lancer trois jeunes du FC Nantes à Pau.

Le FC Nantes devra composer sans plusieurs éléments pour son déplacement à Pau. Saidou Sow est blessé et forfait, tandis que Tylel Tati est également indisponible. Une situation qui pourrait pousser Grégory Poirier à s’appuyer sur un trio défensif composé de Frédéric Guilbert, Lucas Perrin et Kelvin Amian jusqu’à la trêve.

Les absences au FC Nantes ouvrent des portes

Ces absences pourraient aussi offrir une opportunité à deux jeunes défenseurs : Sékou Doucouré et Enzo Mongo. Sur les réseaux sociaux, FCNHistory a notamment évoqué cette possibilité : « L’occasion aussi (peut-être) pour Sékou Doucouré ou Enzo Mongo de se montrer. »

En attaque, un autre jeune du FC Nantes pourrait profiter de la situation : Loan Merrifield. Le joueur brille actuellement avec les équipes de jeunes et son formateur estime qu’il possède les qualités nécessaires pour découvrir le niveau professionnel.

Loan Merrifield attend lui aussi sa chance

Dans les colonnes de Nantes Sport, ce dernier estime qu’une première expérience en Ligue 2 pourrait être bénéfique à l’attaquant : « Le mettre face aux exigences de la Ligue 2 pourrait lui faire du bien. » Un passage dans le grand bain qui permettrait au jeune Nantais de se confronter à un tout autre niveau d’exigence.

La question est désormais de savoir si Grégory Poirier osera franchir le pas. Depuis son arrivée en septembre, le technicien n’a que peu misé sur les jeunes issus de la formation nantaise. Les absences pourraient toutefois l’obliger à revoir ses choix. Mais pour l’heure, aucune décision du coach du FC Nantes n’est confirmée.