FC Nantes : après la sortie musclée de Poirier, le vestiaire au bord de l’implosion ?

Après les déclarations sans détour de Grégory Poirier sur les lacunes de son effectif, Emmanuel Merceron pointe un risque majeur : la fracture mentale au sein du vestiaire nantais.

Les mots de Grégory Poirier ne passent pas inaperçus. À deux jours du déplacement du FC Nantes sur la pelouse de Pau, l’entraîneur des Canaris a dressé un constat particulièrement sévère sur son groupe. Manque de leaders, insuffisance dans les performances individuelles, erreurs mentales et remise en question nécessaire : le technicien n’a esquivé aucun sujet.

En conférence de presse, Poirier a notamment reconnu que son équipe manquait de véritables leaders. « Des leaders, on en manque », a-t-il expliqué, estimant que les joueurs susceptibles d’assumer ce rôle devaient d’abord être irréprochables sur le terrain.

Merceron comprend la sévérité du discours, mais…

Sur X, Emmanuel Merceron, spécialiste du FC Nantes, reconnaît que « la charge sur les joueurs est assez violente, mais est légitime ». Une réaction qui résume bien le dilemme auquel est confronté le staff nantais : comment provoquer un électrochoc sans fragiliser davantage un groupe déjà en difficulté ?

La question est loin d’être anodine. Car après des prises de parole aussi directes, joueurs et entraîneur vont devoir continuer à travailler ensemble, avec la nécessité de retrouver rapidement une dynamique collective. Emmanuel Merceron s’interroge ainsi : « Comment tout ce petit monde peut cohabiter après ces sorties ? »

Un vestiaire nantais sous pression avant Pau

Merceron souligne également que cette situation demandera « de sacrées ressources mentales pour tout le monde ». Une remarque qui met en lumière l’un des principaux chantiers de Grégory Poirier : réussir à transformer la frustration et les critiques en moteur collectif plutôt qu’en source de tensions.

Quinzième de Ligue 2 avant cette 12e journée, le FC Nantes n’a plus gagné depuis quatre rencontres. Le déplacement à Pau, programmé samedi à 20 heures, s’annonce donc particulièrement important. Au-delà du résultat, les regards seront aussi tournés vers la réaction des joueurs. Car les discours ont été prononcés. Reste désormais à savoir si le vestiaire nantais saura les digérer et répondre sur le terrain.