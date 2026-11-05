FC Nantes : un nouveau verdict est tombé pour le prix de vente du club !

Après l’échec des négociations avec Paulo Tavares, les supporters du FC Nantes ont donné leur avis sur le prix auquel le club pourrait être vendu.

Le feuilleton de la vente du FC Nantes est encore loin d’avoir livré son verdict. Alors qu’un protocole de vente avait été signé le 28 septembre dernier entre Waldemar Kita et Phenix Sports Invest, un consortium d’investisseurs français, portugais et luxembourgeois emmené par Paulo Tavares, le propriétaire et président des Canaris a finalement décidé de mettre un terme aux négociations. Malgré l’échec des discussions avec Paulo Tavares, Waldemar Kita n’aurait toutefois pas renoncé à son intention de vendre le club des bords de l’Erdre. Reste désormais à savoir à quel prix une éventuelle vente du FC Nantes pourrait se concrétiser.

Les supporters du FC Nantes misent sur un prix inférieur à 50 M€ pour la vente

Alors qu’un montant d’environ 100 millions d’euros avait été évoqué dans le cadre des négociations avec Paulo Tavares, les supporters nantais semblent imaginer une vente à un prix nettement inférieur. Nous avons ainsi lancé un sondage sur le compte X de But! FC Nantes afin de connaître leur estimation de la valeur du club. À la question « Après l’échec des discussions avec Paulo Tavares, à quel prix le FC Nantes pourrait-il finalement être vendu ? », 50 % des votants ont répondu « entre 30 et 50 millions d’euros », contre 37,5 % pour « moins de 30 millions d’euros ».

Les deux autres propositions ont recueilli beaucoup moins de suffrages. Seulement 10,4 % des participants estiment que le FC Nantes pourrait être vendu entre 50 et 100 millions d’euros, tandis que 2,1 % envisagent une transaction supérieure à 100 millions d’euros. Au total, 87,5 % des votants pensent donc que le club nantais pourrait être cédé pour moins de 50 millions d’euros. Un résultat particulièrement révélateur du scepticisme des supporters concernant la possibilité de voir Waldemar Kita obtenir une somme proche des 100 millions d’euros initialement évoqués.

Ce sondage traduit ainsi une tendance très nette : les supporters nantais interrogés ne semblent plus croire à une vente du FC Nantes à prix fort. Entre les difficultés sportives des Canaris, actuellement englués dans le bas du classement de Ligue 2, et l’échec des négociations avec Phenix Sports Invest, les votants privilégient très largement l’hypothèse d’une transaction à un montant revu à la baisse. Reste à savoir si Waldemar Kita serait prêt à revoir ses exigences financières pour faciliter l’arrivée d’un nouvel investisseur. Car si les supporters ont donné leur avis, le véritable prix de vente du FC Nantes dépendra avant tout des prochaines négociations et des offres qui pourraient parvenir au propriétaire du club.