FC Nantes : Poirier prépare une révolution à Pau, pluie de changements attendue !

Après quatre matches sans victoire, le FC Nantes pourrait revoir son organisation tactique face à Pau, avec plusieurs changements attendus dans le onze de départ.

Le FC Nantes est à la recherche d’un nouveau souffle. En déplacement sur la pelouse de Pau, ce samedi soir à 20 heures, les Canaris doivent impérativement réagir après quatre rencontres consécutives sans succès. Pour provoquer un électrochoc, Grégory Poirier n’exclut aucune solution, y compris un changement de système.

En conférence de presse jeudi, l’entraîneur nantais a reconnu que la remise en question devait être globale. « Ça peut être des profils différents, des animations différentes, des intensités différentes. Et il y a aussi le système et le changement fait partie des options », a-t-il expliqué. Le 3-5-2, ou 5-3-2, utilisé lors des six dernières rencontres pourrait donc être abandonné. Une défense à quatre ferait notamment partie des possibilités envisagées par le technicien, comme le rapporte Ouest-France.

Une défense à quatre à l’étude, Joujou candidat à une première titularisation

Les absences de Saïdou Sow et Ryad Hachem, tous deux blessés, pourraient également pousser Grégory Poirier à revoir ses plans. Une défense composée de Centonze, Guilbert, Perrin et Amian est notamment une possibilité si le FC Nantes repasse à quatre derrière.

Au milieu de terrain, Ibrahima Sissoko pourrait retrouver une place de titulaire aux côtés de Johann Lepenant et Wilitty Younoussa, tandis que Balthazar Pierret serait susceptible de débuter sur le banc. Autre changement possible dans le secteur offensif : Antoine Joujou pourrait connaître sa première titularisation avec les Canaris. Il serait alors positionné sur le côté gauche, avec Killian Corredor dans l’axe et Ignatius Ganago à droite.

Une chose est certaine : après quatre matches sans victoire, Grégory Poirier est attendu au tournant. Face au cinquième de Ligue 2, le FC Nantes pourrait bien présenter un visage sensiblement différent.