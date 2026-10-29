Ancien coéquipier de Martin Terrier au Stade Rennais, Flavien Tait estime qu’il aurait été appelé en Équipe de France avec Zinédine Zidane à son prime.

Martin Terrier (29 ans) a marqué les esprits lors de son passage au Stade Rennais. Grâce à ses qualités techniques, son sens du but et sa capacité à faire des différences dans les derniers mètres, l’attaquant s’était imposé comme un élément important de l’équipe bretonne. Pourtant, malgré ses performances, il n’a jamais connu de sélection en équipe de France A.

Tait est catégorique : Terrier méritait les Bleus !

Une situation que Flavien Tait a du mal à comprendre. Invité à s’exprimer sur les ondes de RMC Sport, l’ancien Rennais a livré une opinion particulièrement tranchée sur le cas de son ancien coéquipier. « Si aujourd’hui, le sélectionneur Zidane est là, Martin Terrier, à l’époque, il est appelé en équipe de France, tous les jours », a-t-il estimé. Pour Tait, les qualités de Terrier justifiaient largement une convocation chez les Bleus. L’ancien milieu de terrain du Stade Rennais considère que l’attaquant aurait pu bénéficier d’une véritable opportunité internationale, compte tenu de ce qu’il était capable de produire sur le terrain.

Dans son intervention, Flavien Tait ne s’est pas contenté de défendre le niveau de Martin Terrier. Il a également livré son analyse des choix de Didier Deschamps, qu’il jugeait trop prudents dans la composition de ses listes. « Le sélectionneur Deschamps avait souvent la même liste. Il prenait rarement de risques dans ses listes. Il prenait ceux qu’il connaissait le mieux et il changeait rarement… Donc voilà pourquoi il n’a pas été appelé. Mais pour moi, il aurait mérité », a déclaré Tait sur RMC Sport.

Avec Zidane, Terrier aurait-il connu une autre trajectoire ?

Cette sortie relance le débat sur la gestion des convocations en équipe de France. Faut-il privilégier la continuité et la confiance accordée aux joueurs déjà installés ou donner davantage leur chance à ceux qui brillent en club ?L’hypothèse avancée par Tait repose sur un scénario imaginaire : celui d’une équipe de France dirigée par Zinédine Zidane à son meilleur niveau d’entraîneur. L’ancien joueur du Stade Rennais est convaincu que ce changement de sélectionneur aurait pu modifier le destin international de Terrier.

Cette déclaration met surtout en lumière la frustration de Tait face à l’absence de Martin Terrier chez les Bleus. Pour lui, l’actuel attaquant du Bayer Leverkusen avait le niveau nécessaire pour obtenir sa chance. Une chose est sûre : Flavien Tait n’a aucun doute sur le talent de son ancien partenaire. Et dans ce débat, il estime que Martin Terrier aurait mérité bien plus de considération au moment des convocations en équipe de France.