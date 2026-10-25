À LA UNE DU 25 OCT 2026
[23:03]FC Barcelone – Real Madrid (1-2) : Mbappé offre le Clasico au Real, les tops et flops
[22:51]PSG Mercato : le FC Barcelone vise un transfert XXL à Paris !
[22:20]RC Lens : Thauvin a reçu un énorme coup de pouce pour retrouver l’équipe de France
[22:00]Stade Rennais : coup dur pour Rennes après le carton contre Strasbourg
[21:40]OM : un petit nouveau a signé et fait ses débuts en toute discrétion face au Havre
[21:20]ASSE : Le Cardinal a fait un petit reproche aux Magic Fans après Nantes
[21:00]RC Lens : nouveau coup de tonnerre pour Pierre Sage !
[20:40]PSG Mercato : un départ inattendu à l’étude pour cet hiver !
[20:20]OM : Genesio explose après Le Havre et menace deux joueurs !
[20:00]RC Lens Mercato : une grosse vente de Leca bientôt au PSG ?

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais : coup dur pour Rennes après le carton contre Strasbourg

Par William Tertrin - 25 Oct 2026, 22:00
Le logo du Stade Rennais avant un match contre l'AJ Auxerre.

Après sa large victoire contre Strasbourg, le Stade Rennais pourrait rapidement déchanter : son match de Ligue Europa contre l’Olympiakos est menacé !

Le Stade Rennais pourrait être contraint de revoir ses plans. Alors que les Rouge et Noir viennent de frapper fort face à Strasbourg (3-0), une incertitude pèse sur leur prochaine grande échéance européenne. La réception de l’Olympiakos, programmée jeudi à 18h45 en Ligue Europa, pourrait ne pas se tenir à la date prévue.

En cause, un appel à la grève générale lancé en France pour cette journée, accompagné de manifestations annoncées dans plusieurs villes, notamment à Rennes. Selon les informations rapportées par RMC Sport, la préfecture d’Ille-et-Vilaine aurait prévenu le club que les forces de l’ordre seraient mobilisées pour encadrer le mouvement social.

Plusieurs solutions à l’étude

Cette situation pourrait compliquer sérieusement l’organisation de la rencontre au Roazhon Park. La sécurisation du match et la gestion des supporters grecs représentent également des enjeux importants, alors que les déplacements de fans de l’Olympiakos font l’objet d’une vigilance particulière.

Face à ces contraintes, le Stade Rennais serait en discussions avec l’UEFA afin de trouver une solution. Plusieurs scénarios pourraient être envisagés : avancer la rencontre au mercredi, la reporter à une date ultérieure ou la délocaliser sur terrain neutre.

Pour Rennes, ce possible bouleversement intervient au moment où le club espère poursuivre sa dynamique sportive. Mais à ce stade, aucune modification officielle du calendrier n’est confirmée. La décision de l’UEFA sera déterminante pour connaître les conditions dans lesquelles les Bretons pourront disputer cette affiche européenne.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
Stade Rennais
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot