Stade Rennais : coup dur pour Rennes après le carton contre Strasbourg

Après sa large victoire contre Strasbourg, le Stade Rennais pourrait rapidement déchanter : son match de Ligue Europa contre l’Olympiakos est menacé !

Le Stade Rennais pourrait être contraint de revoir ses plans. Alors que les Rouge et Noir viennent de frapper fort face à Strasbourg (3-0), une incertitude pèse sur leur prochaine grande échéance européenne. La réception de l’Olympiakos, programmée jeudi à 18h45 en Ligue Europa, pourrait ne pas se tenir à la date prévue.

En cause, un appel à la grève générale lancé en France pour cette journée, accompagné de manifestations annoncées dans plusieurs villes, notamment à Rennes. Selon les informations rapportées par RMC Sport, la préfecture d’Ille-et-Vilaine aurait prévenu le club que les forces de l’ordre seraient mobilisées pour encadrer le mouvement social.

Plusieurs solutions à l’étude

Cette situation pourrait compliquer sérieusement l’organisation de la rencontre au Roazhon Park. La sécurisation du match et la gestion des supporters grecs représentent également des enjeux importants, alors que les déplacements de fans de l’Olympiakos font l’objet d’une vigilance particulière.

Face à ces contraintes, le Stade Rennais serait en discussions avec l’UEFA afin de trouver une solution. Plusieurs scénarios pourraient être envisagés : avancer la rencontre au mercredi, la reporter à une date ultérieure ou la délocaliser sur terrain neutre.

Pour Rennes, ce possible bouleversement intervient au moment où le club espère poursuivre sa dynamique sportive. Mais à ce stade, aucune modification officielle du calendrier n’est confirmée. La décision de l’UEFA sera déterminante pour connaître les conditions dans lesquelles les Bretons pourront disputer cette affiche européenne.