Les supporters de l’ASSE estiment qu’Ian Cathro aurait tout intérêt à installer Kévin Pedro dans l’axe au lieu de le laisser sur le côté droit de la défense des Verts.

Ian Cathro doit-il revoir l’utilisation à moyen terme de Kévin Pedro (20 ans) ? La question mérite d’être posée à l’ASSE, où les performances récentes de Joao Ferreira (25 ans) relancent la concurrence sur le côté droit de la défense stéphanoise.

Les supporters de l’ASSE partagés sur le cas Pedro

Depuis plusieurs rencontres, le latéral portugais de l’ASSE semble gagner en régularité après avoir traversé une période plus compliquée. Dans le même temps, Pedro est régulièrement amené à dépanner dans l’axe, notamment en raison des absences. Celle de Sohaib Nair contre le FC Nantes (1-0) a ainsi contribué à redistribuer les rôles dans l’arrière-garde stéphanoise.Pour mesurer l’avis du public, But! a lancé un sondage autour de cette question : « Pedro doit-il être installé dans l’axe pour laisser le couloir droit à Ferreira ? »

Les résultats montrent une tendance légèrement favorable à cette option. 55,8 % des votants ont répondu oui, tandis que 44,2 % s’y opposent. L’écart reste relativement faible. Si une majorité des participants souhaite voir Pedro évoluer dans l’axe, une part importante des votants préfère donc conserver l’organisation actuelle ou ne pas privilégier ce changement. Ce résultat illustre surtout les interrogations autour de la meilleure configuration défensive à adopter pour les Verts.

Ferreira reprend des couleurs à l’ASSE

Le regain de consistance de Ferreira constitue l’un des éléments qui alimentent ce débat. Après plusieurs mois difficiles, le latéral semble retrouver progressivement des repères et pourrait profiter de cette dynamique pour consolider sa place dans le onze stéphanois. L’installer durablement sur le côté droit permettrait à l’ASSE de miser sur un joueur qui retrouve de la confiance à son poste habituel.

Mais cette hypothèse dépend aussi de la capacité de Pedro à répondre aux besoins de l’équipe dans l’axe. Ce qu’il fait jusque-là avec un certain brio. Pour Ian Cathro, l’enjeu consiste à trouver le meilleur équilibre possible à une défense qui a gagné en solidité depuis le début de la saison. À Saint-Étienne, la concurrence est relancée et c’est finalement tant mieux pour élever encore un peu plus le niveau global d’une équipe déjà solide leader de Ligue 2.