ASSE : le jeune gardien affole déjà les compteurs chez les Verts !

Une nouvelle titularisation, une nouvelle victoire et toujours aucun but encaissé pour Mamour Ndiaye. Face au FC Nantes (1-0), le jeune gardien de l’ASSE a confirmé ses débuts très prometteurs et continue de marquer des points en l’absence de Gautier Larsonneur.

Ndiaye enchaîne contre le FC Nantes

On vous en parlait après sa première titularisation au Red Star : Mamour Ndiaye avait déjà reçu les éloges de Ian Cathro et d’Anthony Briançon, dit « Le Cardinal ». Le portier sénégalais vient depuis de franchir une nouvelle étape en gardant encore sa cage inviolée contre le FC Nantes.

Propulsé dans le but après la blessure de Gautier Larsonneur contre Rodez (2-0), Ndiaye avait terminé la rencontre sans encaisser. Il a ensuite été titularisé lors des succès obtenus au Red Star puis face aux Canaris, à chaque fois sur le score de 1-0. Son bilan atteint désormais trois apparitions, deux titularisations, trois victoires et aucun but concédé.

Avant le déplacement à Saint-Étienne, Grégory Poirier reconnaissait que le FC Nantes s’attaquait à « une montagne », tout en assurant qu’il n’y avait pas de peur. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2113941067917930958

208 minutes et 100 % d’arrêts

Les statistiques compilées par Data’Scout confirment l’excellent départ du gardien de 21 ans. Sur 208 minutes recensées, Ndiaye affiche un taux d’arrêts de 100 %. Il obtient également un centile de 100 sur 100 pour les buts évités, les buts évités par rapport aux xG subis, le pourcentage d’arrêts et les clean sheets. Ses sorties sont évaluées à 96 sur 100.

Ces données correspondent à un classement par rapport aux autres portiers étudiés, et non à des pourcentages de réussite. Elles restent aussi à relativiser en raison du faible échantillon. Gautier Larsonneur totalise, lui, 784 minutes dans l’analyse comparative des deux gardiens. Toute conclusion définitive sur la hiérarchie serait donc prématurée.

Un jeu au pied encore perfectible

Le tableau n’est d’ailleurs pas parfait. Ndiaye se situe au centile 22 pour la précision de ses passes et à 52 pour la réussite sur les longs ballons. Dans une équipe qui souhaite ressortir proprement et monopoliser le ballon, cette marge de progression pourrait peser lorsque les adversaires viendront presser davantage le jeune Sénégalais.

Déjà convoqué pour la deuxième fois consécutive avec la sélection sénégalaise de Patrick Vieira, le gardien arrivé cet été dans le Forez profite pleinement de l’opportunité offerte. Larsonneur demeure le titulaire habituel, mais Ndiaye a déjà fait mieux que dépanner : il offre désormais de solides garanties à Ian Cathro.