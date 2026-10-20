ASSE : Ian Cathro et Le Cardinal applaudissent Mamour Ndiaye

Propulsé titulaire samedi dernier sur la pelouse du Red Star (1-0) en raison de la blessure de Gautier Larsonneur, Mamour Ndiaye a parfaitement réussi son baptême du feu. Le jeune gardien sénégalais a rassuré tout son monde, à commencer par son entraîneur Ian Cathro et son capitaine Julien Le Cardinal, particulièrement élogieux après la rencontre.

Il était attendu au tournant. Et il n’a pas tremblé ! Pour sa première titularisation sous le maillot de l’ASSE, Mamour Ndiaye a rendu une copie très propre samedi soir à Bauer. Certes, le Red Star ne l’a pas énormément sollicité et le géant sénégalais n’a pas eu d’arrêt spectaculaire à réaliser. Mais le jeune portier a dégagé une impression de sérénité particulièrement rassurante. Autoritaire dans ses sorties, impeccable dans ses prises de balle, notamment aériennes, Ndiaye a fait parler son envergure et sa présence dans la surface. Sans la moindre fausse note.

Une prestation encourageante pour un gardien qui avait jusque-là dû se contenter de quelques minutes contre Rodez (2-0), après la blessure de Gautier Larsonneur. Et qui se retrouve désormais avec une belle opportunité à saisir, puisque l’ancien capitaine stéphanois devrait rester éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

Cathro : « Il a aidé l’équipe à rester calme et équilibrée »

À l’issue de la victoire des Verts, Ian Cathro n’a pas caché sa satisfaction. L’entraîneur écossais a apprécié la manière dont son jeune gardien a géré cette première, malgré le contexte particulier d’un choc au sommet de la Ligue 2.

« Je pense que beaucoup de choses se sont passées pour lui depuis la semaine dernière. Il a compris que ça allait être sa première titularisation, il s’est préparé pour ça. Il est resté calme, naturel, il a continué de travailler. C’est une bonne étape pour lui. Je pense qu’il a aidé l’équipe à rester calme et équilibrée ce soir. C’est son travail et il va continuer de travailler pour franchir d’autres étapes. »

Des propos qui en disent long sur la confiance accordée au Sénégalais. Cathro n’attendait pas forcément des miracles de son jeune portier, mais de la solidité, de la concentration et de la maîtrise. Ndiaye a répondu à toutes ces attentes.

Le Cardinal : « Les gars en défense ont ressenti sa sérénité »

Même satisfaction chez Julien Le Cardinal. Le capitaine stéphanois, contraint de quitter prématurément ses partenaires après un nouveau coup reçu au genou, a tenu à saluer la prestation de son gardien en zone mixte.

« On a confiance en Mamour Ndiaye. Il a montré de la sérénité, les gars en défense l’ont ressenti. On lui a dit de rester confiant et de faire ce qu’il sait faire. Il ne servait à rien de trop le perturber et il a répondu présent. »

Ce témoignage est loin d’être anodin. Car au-delà des interventions réussies, c’est bien la tranquillité dégagée par Ndiaye qui a marqué les esprits. Une qualité essentielle pour un gardien, particulièrement dans une équipe qui avait affiché certaines fébrilités défensives ces dernières semaines.

Et forcément, cette première réussie pose une question : Mamour Ndiaye peut-il profiter de l’absence de Larsonneur pour bousculer la hiérarchie ? Le titulaire habituel des Verts a connu un début de saison compliqué, avec plusieurs prestations décevantes. Son jeune concurrent, lui, ne manque ni d’ambition ni de personnalité.

Un seul match ne suffit évidemment pas pour redistribuer les cartes. Ndiaye devra confirmer, notamment lorsqu’il sera davantage sollicité sur sa ligne. Mais il a déjà réussi une première étape importante : rassurer sa défense, son entraîneur et les supporters.