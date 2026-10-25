ASSE : Le Cardinal a fait un petit reproche aux Magic Fans après Nantes

Après la victoire de l’ASSE contre Nantes (1-0), Julien Le Cardinal est revenu sur l’explosion de joie à Geoffroy-Guichard, tout en glissant une petite réserve sur les célébrations des Magic Fans.

L’ASSE a arraché une victoire précieuse face au FC Nantes (1-0), grâce à un but de Boakye inscrit dans les derniers instants de la rencontre. Un dénouement qui a fait exploser Geoffroy-Guichard, dans une ambiance exceptionnelle, marquée notamment par les célébrations des Magic Fans pour leur anniversaire.

Au micro après la rencontre, le capitaine stéphanois Julien Le Cardinal n’a pas caché son émotion au moment d’évoquer cette communion avec le public. « J’ai eu l’impression que c’était un tremblement de terre », a-t-il raconté pour EVECT, décrivant des frissons et le sentiment d’être « dans un autre monde ».

Le Cardinal pointe un petit excès chez les Magic Fans

Si le défenseur stéphanois a pleinement savouré cette soirée, il a toutefois apporté une nuance concernant les festivités en tribunes. « Après, c’est normal, ils ont voulu fêter leur anniversaire, après j’ai discuté avec eux, le tout dernier était peut-être un peu de trop », a-t-il expliqué.

Une remarque qui concerne notamment les feux d’artifice et les animations organisées par les supporters. Le Cardinal comprend parfaitement la volonté des Magic Fans de célébrer cet anniversaire, d’autant que le but inscrit à la dernière minute a rendu le moment encore plus spécial.

Le capitaine reconnaît néanmoins que ces festivités ont légèrement perturbé les joueurs, alors qu’il restait encore quelques minutes à disputer. « Nous, il faut qu’on reste concentrés », a-t-il rappelé. Au final, le défenseur préfère retenir le positif : une victoire arrachée au bout du suspense et une ambiance qu’il n’est pas près d’oublier. Malgré cette petite réserve sur la dernière célébration, la soirée reste, à ses yeux, presque parfaite.