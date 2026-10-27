EXCLU BUT! – Robert Malm : « Larsonneur est le gardien qu’il faut à l’ASSE »

En exclusivité pour But! et La Gazette des Courses, Robert Malm, Monsieur Ligue 2 sur beIN SPORTS, explique pourquoi l’ASSE semble au-dessus cette saison.

Ivan Gazidis ne veut pas surtout voir l’ASSE être qualifiée de « PSG de Ligue 2 », êtes-vous d’accord avec le président des Verts ?

Ivan Gazidis a raison. On a souvent fait le comparatif entre Saint-Étienne et Paris parce que Kilmer Sports Ventures est arrivé au club avec des moyens, comme les Qataris l’avait à leur époque à Paris en 2011. Mais je les vois dépenser ces moyens de manière intelligente.

À ce titre, la gestion à distance de Kilmer est-elle critiquable ?

On peut toujours critiquer mais ils n’ont pas fait les choses à l’envers et ont fait en sorte aussi de restructurer le club en mettant les bonnes personnes aux bons postes. Je pense notamment à Jean-François Soucasse et Loïc Perrin, qui connaissent bien le club et le football français. Ce sont de bons appuis au quotidien pour des dirigeants étrangers. Alors, oui, il y a eu un couac en Ligue 1 qui fait mal au départ du projet. Mais les dirigeants n’ont pas paniqué en virant tout le monde, au sein du club mais aussi au sein de l’effectif.

Vous pensez à des joueurs en particulier ?

Julien Le Cardinal est l’exemple parfait. Il est arrivé en prêt et a été conservé en fin de saison dernière pour être aujourd’hui le capitaine de Cathro. Je pense aussi à Gautier Larsonneur, qui reste un élément fort du groupe stéphanois. Le recrutement au cours du dernier mercato estival est aussi à mettre en avant. Les renforts répondent présent, contrairement à la saison dernière où certains ont commencé fort avant de perdre le fil. Mis bout à bout, tout ce travail fait que l’ASSE est leader de Ligue 2, qui plus est en jouant bien. C’est cohérent et finalement assez logique.

Si le collectif prime, voyez-vous une individualité au-dessus du lot ?

Jakob Breum est une belle trouvaille, une belle pioche comme on dit. Et à un prix très raisonnable, qui plus est ! J’espère pour les Verts qu’ils pourront le garder le plus longtemps possible. Csongvai, Svetlin ou même le petit Ballo, qui apprend vite, sont aussi de vrais renforts. Avec du talent. Je pense également à un joueur comme Davitashvili, qui aurait pu mettre le ‘bazar’ après son faux départ cet été mais qui est resté focus sur le projet. Il faut aussi lui tirer un coup de chapeau. Que dire enfin de la petite merveille Kévin Pédro ? En plus, c’est un bon garçon sur le terrain mais aussi dans la vie de tous les jours.

Gautier Larsonneur… est-il le gardien qu’il faut à l’ASSE ?

Je veux être très clair : Gautier Larsonneur est le gardien qu’il faut à l’AS Saint-Étienne. Il faut se rappeler que la défense des Verts a concédé énormément d’occasions et qu’il leur a rapporté énormément de points la saison dernière. Si je dis entre 6 et 8, je n’exagère pas. En Ligue 1, il a aussi fait des miracles par moments. Je ne sais pas ce qu’il faut attendre de plus, il est taillé pour ce club. Il en a été le capitaine. Peut-être que les supporters stéphanois restent sur quelques performances plus compliquées mais on a la mémoire courte dans le football. Oui, il a pris des buts depuis le début de la saison mais il faut juste se calmer et laisser les choses se faire. Larsonneur est un très bon gardien et fait partie des meilleurs de Ligue 2. En plus, il a l’expérience pour lui.

Et le public stéphanois, combien de points fait-il gagner aux Verts ?

Un paquet, un gros paquet (rires) ! Pour être présent à Saint-Étienne un week-end sur deux, l’ambiance reste magique. On a beau savoir ce qui va se passer, ça reste toujours un vrai spectacle. Le match face à Montpellier (3-1, le 5 septembre), avec le retour des kops, a fait partie du Top 3 des meilleures ambiances de France en termes d’affluence. Quel spectacle ! Ce public-là est merveilleux et fidèle. Il y aurait pu y avoir un petit désamour avec la non-montée en Ligue 1 en fin de saison dernière mais ils sont là contre vents et marées. Je suis vraiment admiratif de tout ce qu’ils font.

Propos recueillis par Bastien Aubert