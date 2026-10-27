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LOSC, RC Lens : Ancelotti attendu au tournant avant le Derby du Nord

Par Wladimir DELCROS - 27 Oct 2026, 18:03
LOSC, RC Lens : Ancelotti attendu au tournant avant le Derby du Nord

Davide Ancelotti se présentera face aux médias jeudi, à la veille du Derby du Nord entre le LOSC et le RC Lens. Entre les résultats récents des Dogues et le retour en force des Sang et Or, le technicien lillois aura plusieurs sujets sensibles à évoquer.

Un rendez-vous fixé jeudi à 13 heures

À trois jours de la réception du RC Lens, le programme médiatique du LOSC se précise. Davide Ancelotti tiendra sa conférence de presse d’avant-match jeudi 29 octobre à 13 heures, selon les informations du Petit Lillois.

L’entraîneur des Dogues fera le point sur la préparation de cette affiche programmée vendredi à 21h05 au stade Pierre-Mauroy. Son intervention permettra également d’en savoir davantage sur les forces dont il disposera pour ce rendez-vous toujours particulier dans le calendrier des deux clubs nordistes.

Le LOSC garde la main au classement

Avant cette 9e journée de Ligue 1, Lille occupe la troisième place avec 15 points. Les Dogues restent sur un match nul obtenu dimanche sur la pelouse de l’AS Monaco (1-1) et comptent deux longueurs d’avance sur leur prochain adversaire.

Le bilan lillois à domicile constitue aussi un motif de confiance. Le LOSC n’a pas encore perdu devant son public en championnat, avec deux victoires et deux matchs nuls. Une solidité que les joueurs d’Ancelotti devront préserver face à un rival revenu dans leur sillage. Toute l’actualité du LOSC se concentre désormais sur ce derby.

Un discours forcément scruté

Cette prise de parole sera d’autant plus suivie que Davide Ancelotti avait affiché son agacement après une troisième défaite consécutive des Lillois. Le technicien italien avait alors regretté la répétition des mêmes erreurs, estimant que son équipe n’apprenait pas suffisamment de ses échecs.

Le nul ramené de Monaco a depuis permis au LOSC de stopper cette mauvaise série. Il reste maintenant à confirmer ce redressement dans un match à forte charge émotionnelle, où le contenu pèsera presque autant que le résultat.

Lens arrive avec trois victoires de suite

De son côté, le RC Lens se déplace à Villeneuve-d’Ascq avec une dynamique plus favorable. Après un début de saison compliqué, les Sang et Or viennent d’enchaîner trois succès en Ligue 1 et totalisent désormais 13 points.

Cette série a totalement relancé les Lensois, qui peuvent dépasser leur voisin en cas de victoire. La conférence de presse d’Ancelotti donnera donc le ton avant un Derby du Nord aux enjeux déjà importants, aussi bien pour le podium que pour la confiance des deux équipes.

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