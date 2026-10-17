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LOSC : le nouveau gros coup dur est confirmé avant Brest

Par Wladimir DELCROS - 17 Oct 2026, 17:45
LOSC : le nouveau gros coup dur est confirmé avant Brest

Le LOSC devra bien se passer d’Ayase Ueda lors de la réception du Stade Brestois. Davide Ancelotti a confirmé le forfait de son attaquant japonais, touché au pied, sans pouvoir avancer la moindre date de retour.

Ueda officiellement forfait contre Brest

On vous en parlait jeudi : le LOSC craignait une longue absence d’Ayase Ueda, touché au pied avant le derby face au RC Lens. La nouvelle évolution du dossier n’est guère rassurante puisque son forfait pour la réception de Brest est désormais acté.

Davide Ancelotti l’a confirmé en conférence de presse. Selon les informations de Morning Foot, l’entraîneur des Dogues reste surtout dans le flou concernant la durée de l’indisponibilité de son attaquant.

Ancelotti refuse d’avancer une date de retour

« Pour Ayase Ueda, c’est difficile de donner un délai car c’est une blessure un peu particulière. Ça va beaucoup dépendre des soins, de la douleur », a expliqué le technicien lillois. Une prudence logique pour une blessure au pied, dont l’évolution reste difficile à anticiper.

« On n’est pas certain des délais, et je ne veux pas dire de bêtise. J’espère que ce ne sera pas long », a poursuivi Ancelotti. Lille n’a donc communiqué aucun calendrier de reprise. Une absence de plusieurs semaines demeure redoutée, mais elle n’est pas encore officiellement confirmée par le staff médical.

Un finisseur difficile à remplacer

Ce forfait prive le LOSC d’un véritable joueur de surface. En quatre apparitions de Ligue 1 cette saison, Ueda a inscrit deux buts avec une moyenne de 62 minutes disputées par match. Son indice de performance Data’Scout atteint 73, soit le dixième rang du championnat, tandis que son volume de touches dans la surface se situe au 94e centile.

Le Japonais n’est pas l’attaquant le plus actif dans la construction ni dans les courses à haute intensité, mais sa présence près du but apporte une solution spécifique. Ancelotti devra donc réorganiser son secteur offensif contre une équipe brestoise qui reste sur une large victoire face à Angers (5-1).

Trois absences, mais un retour pour les Dogues

Ueda ne sera pas le seul absent. Tiago Santos, gravement touché au genou, est forfait pour le reste de la saison, tandis qu’Hamza Igamane poursuit sa reprise et ne sera pas opérationnel contre Brest. Trois défections qui réduisent sensiblement les possibilités du staff lillois.

Le retour d’Ethan Mbappé apporte néanmoins une éclaircie au deuxième de Ligue 1. Avec 13 points après six journées, le LOSC tentera de rester au contact de Monaco malgré une infirmerie déjà bien remplie.

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