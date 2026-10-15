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FRANCE

RC Lens : le LOSC frappé par un gros coup dur avant le derby

Par William Tertrin - 15 Oct 2026, 18:00
LOSC : Ueda s’embrase avec le Japon et affole déjà les compteurs !

Le RC Lens pourrait profiter d’un coup dur au LOSC : Ayase Ueda craint une absence de plusieurs semaines après sa blessure contre Arsenal.

Le RC Lens peut-il y voir une opportunité avant le derby du Nord ? À Lille, l’inquiétude grandit autour d’Ayase Ueda. Selon Le Petit Lillois, l’attaquant japonais pourrait manquer plusieurs semaines de compétition après s’être blessé au pied gauche face à Arsenal, mardi soir, en Ligue des champions.

Le RC Lens peut-il en profiter ?

Sorti à la 78e minute contre les Gunners, Ayase Ueda a passé de nouveaux examens médicaux après son retour à Lille. Les premiers résultats font craindre une déchirure sous le pied gauche, même si le diagnostic reste à affiner.

Cette saison, le Japonais a déjà inscrit trois buts en six rencontres avec le LOSC. Son éventuelle absence constituerait donc un coup dur pour l’attaque lilloise, à l’approche d’un rendez-vous particulièrement attendu par les supporters des deux camps.

Un derby du Nord sous tension

Le RC Lens se déplacera sur la pelouse du LOSC le vendredi 30 octobre à 21 h 05, pour la neuvième journée de Ligue 1.

Si l’indisponibilité d’Ayase Ueda se confirme sur plusieurs semaines, les Sang et Or pourraient affronter des Dogues privés d’une solution offensive importante. Une perspective favorable pour Lens, même si le forfait du Japonais pour le derby est encore loin d’être acté et qu’Olivier Giroud peut poser beaucoup de problèmes au RCL.

Pour le Racing, cette nouvelle venue du rival lillois pourrait donc être un petit avantage. Reste désormais à connaître la gravité exacte de la blessure et la durée d’absence du buteur japonais.

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