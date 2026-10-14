LOSC : après Arsenal, le constat tombe sur l’effondrement des Dogues

Romain Perraud n’a pas cherché d’excuse après la défaite du LOSC face à Arsenal en Ligue des Champions. Le Lillois estime que son équipe a résisté pendant 65 minutes avant de totalement céder après l’ouverture du score.

Perraud reconnaît la supériorité d’Arsenal

On vous en parlait ce mercredi avec le verdict concernant Maxima Goffi, lancé face à Arsenal. Quelques heures plus tard, Romain Perraud a livré une réaction inédite sur cette défaite européenne et le scénario difficile vécu par les Dogues.

En zone mixte, le défenseur n’a pas masqué sa déception. « On a tenu le choc pendant 65 minutes mais après le premier but, on s’est effondrés. C’est dur à encaisser », a-t-il reconnu. Au-delà du résultat, Perraud admet surtout que le LOSC est tombé sur plus fort que lui.

« On est tombés contre une meilleure équipe que nous », a-t-il ainsi tranché dans une déclaration relayée par @VibesFoot. Un constat lucide, alors que les Lillois avaient jusqu’ici réussi à contenir les assauts anglais sans parvenir à réellement faire douter leur adversaire.

« On a tenu le choc pendant 65 minutes mais après le premier but, on s’est effondrés. On est tombés contre une meilleure équipe que nous. » — @VibesFoot https://twitter.com/VibesFoot/status/2110399560824615080

Le LOSC trop timide avec le ballon

Pour Romain Perraud, l’écart ne s’est pas seulement creusé après l’ouverture du score. Le LOSC n’a pas suffisamment pesé avec le ballon pour mettre Arsenal sous pression. « On n’a pas fait non plus le match qu’il fallait faire avec le ballon, je pense, pour les inquiéter un peu plus », a-t-il regretté.

Le retour des vestiaires a constitué le véritable tournant de la rencontre aux yeux du Lillois. Après une première période contenant quelques séquences encourageantes, les Dogues ont beaucoup plus souffert. Cette incapacité à retrouver de la maîtrise a fini par coûter cher dès que les Gunners ont trouvé la faille.

Galatasaray déjà dans toutes les têtes

Malgré cette lourde frustration, le LOSC ne pourra pas s’attarder sur son revers. Perraud veut conserver les bonnes choses aperçues avant la pause tout en tirant les enseignements de l’effondrement survenu après 65 minutes.

« Ça laisse un goût amer, maintenant il faut passer à autre chose », a-t-il insisté. La réception de Galatasaray, programmée la semaine prochaine, doit permettre aux Dogues de montrer un autre visage. Le message est déjà posé par Perraud : « Il faudra faire mieux. »