LOSC : le verdict est tombé pour la pépite lancée à Arsenal

Titularisé à la surprise générale face à Arsenal (3-0), Maxima Goffi a marqué des points malgré la défaite du LOSC. À seulement 18 ans, le jeune défenseur devrait désormais occuper une place importante dans la rotation de Davide Ancelotti.

Une première européenne dans le grand bain

Trois jours après avoir disputé ses premières minutes de la saison contre Le Havre (1-0), Maxima Goffi a connu une promotion express. Davide Ancelotti l’a titularisé mardi sur la pelouse de l’Emirates Stadium pour sa première apparition en Ligue des champions et seulement son deuxième match chez les professionnels.

Formé dans l’axe, le Villeneuvois de naissance a été installé sur le côté droit de la défense. Le technicien italien l’a préféré à Loun Srdanovic et Tanguy Nianzou malgré son inexpérience. À l’image de toute l’équipe lilloise, battue 3-0 par Arsenal, Goffi a souffert face à des adversaires de très haut niveau. Sa prestation a néanmoins convaincu son entraîneur.

Ancelotti valide son « beau match »

En conférence de presse, Davide Ancelotti n’a pas caché sa satisfaction. « C’est un 2008 formé dans l’axe qui joue son deuxième match comme professionnel dans un poste où il n’a pas été formé, dans un stade comme ça, contre des joueurs de top niveau européen… », a rappelé l’entraîneur du LOSC dans des propos rapportés par Le Petit Lillois.

Le coach des Dogues estime que son jeune défenseur a réalisé « un beau match ». « Il est très fort dans les duels et a beaucoup de potentiel, on croit en lui », a-t-il ajouté. Une sortie qui tranche avec les critiques visant la construction de l’effectif nordiste après la lourde défaite subie à Londres.

La déroute face à Arsenal met en lumière les manques de l’effectif nordiste, particulièrement dans les couloirs. Si le LOSC a très bien vendu cet été, ses achats peinent à convaincre. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2110250386913120257

Un nouveau statut jusqu’à la fin de la saison

La blessure de Tiago Santos change en effet la donne dans la hiérarchie lilloise. Taulier du groupe Pro 2 en début de saison, Goffi se retrouve désormais au deuxième rang parmi les solutions disponibles au poste de latéral droit. Il pourrait donc être amené à enchaîner rapidement les rencontres.

« Les conditions d’aujourd’hui, avec la blessure de Tiago Santos, font de lui un joueur très important. C’est la réalité à partir d’ici et jusqu’à la fin de la saison », a confirmé Ancelotti. Une responsabilité importante pour un élément qui découvre à peine le football professionnel.

Perraud également séduit par Goffi

Romain Perraud a lui aussi validé les débuts de son jeune coéquipier. « Maxima, c’est très bien, c’est très bien ce qu’il fait pour un 2008 », a répété le latéral en zone mixte avant d’assurer qu’il allait « être important » pour les Dogues.

En quelques jours, Maxima Goffi est ainsi passé du groupe Pro 2 à une titularisation en Ligue des champions. Son apprentissage va désormais s’accélérer, avec une exigence et un temps de jeu appelés à monter d’un cran.