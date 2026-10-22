LOSC : le constat sévère du nouvel entraîneur après la rechute !

Le LOSC a concédé face à Galatasaray une troisième défaite consécutive en Ligue des Champions. Davide Ancelotti ne cherche pas d’excuse et pointe surtout l’incapacité de son équipe à corriger ses erreurs.

Une troisième défaite qui ne passe pas

On vous en parlait mercredi soir : les Dogues ont encore sombré en Ligue des Champions face à Galatasaray. Au-delà du résultat, cette nouvelle défaite confirme une dynamique particulièrement préoccupante sur la scène européenne.

Le LOSC reste désormais sur trois revers en autant de rencontres dans la compétition. Une série qui agace forcément Davide Ancelotti, d’autant que le technicien italien estime retrouver les mêmes défaillances d’un match à l’autre.

Ancelotti dénonce des erreurs répétées

Présent en conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur lillois a livré une analyse sans détour. Ce n’est pas seulement la défaite qui le contrarie, mais bien l’impression que son groupe ne retient pas suffisamment les leçons des précédents rendez-vous.

« Le problème, c’est que ça se répète, et ça, ce n’est pas normal. Parce qu’on dit qu’il faut apprendre de ses erreurs, mais quand on les répète, c’est qu’on apprend mal. » — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2113175868638159089

Le message est limpide. Ancelotti attend désormais autre chose que de simples regrets après les rencontres. À ses yeux, les erreurs peuvent faire partie de l’apprentissage, mais leur répétition montre que les corrections demandées ne sont pas encore assimilées.

Le ton monte déjà chez les Dogues

Cette sortie marque aussi une évolution dans le discours du technicien italien. Après trois défaites consécutives, l’heure n’est plus uniquement à l’analyse ou à la patience. Le nouvel entraîneur du LOSC place ses joueurs devant leurs responsabilités, sans pour autant accabler publiquement un élément en particulier.

Sa réaction vise ainsi l’ensemble du collectif. Pour sortir de cette mauvaise passe européenne, les Dogues devront apporter une réponse concrète sur le terrain et éviter que les mêmes scénarios ne se reproduisent encore.

Une réaction désormais attendue

Le constat posé, Davide Ancelotti doit trouver les leviers pour provoquer cette progression. Son équipe ne pourra pas se contenter d’identifier ses manques après chaque défaite : elle devra montrer qu’elle est capable de les corriger dès son prochain rendez-vous.

La pression s’accentue donc autour du LOSC, dont la marge de manœuvre se réduit après ce troisième revers. Le discours de son entraîneur est ferme, mais il reste surtout tourné vers l’apprentissage. Aux Dogues, désormais, de prouver qu’ils ont cette fois retenu la leçon.