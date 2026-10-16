Pronostic LOSC – Stade Brestois (17/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la septième journée de Ligue 1 entre le LOSC et le Stade Brestois, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Quatre jours après sa lourde défaite sur la pelouse d’Arsenal (3-0) en Ligue des Champions, le LOSC retrouve le championnat avec la réception du Stade Brestois ce samedi (20h45). Après six journées de Ligue 1, les Dogues occupent la deuxième place du classement, à seulement un point du leader, l’AS Monaco, tandis que les Brestois pointent à une belle septième place.

Ligue 1 – LOSC vs Stade Brestois

Samedi 17 octobre 2026 · 20h45 · Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy

LOSC : rebondir après la désillusion européenne

Le LOSC réalise un excellent début de saison en Ligue 1. Avec quatre victoires, un match nul et une seule défaite lors des six premières journées, les Dogues occupent la deuxième place du classement, à seulement une longueur de l’AS Monaco. Une entame particulièrement encourageante pour les hommes de Davide Ancelotti, qui ambitionnent de jouer les premiers rôles cette saison et de retrouver la Ligue des Champions lors du prochain exercice.

Après avoir concédé leur première défaite en championnat sur la pelouse de l’OGC Nice (2-1), les Lillois ont parfaitement réagi le week-end dernier en dominant Le Havre (1-0) à domicile. Un succès acquis grâce à Dilane Bakwa, qui a permis au LOSC de conserver sa place sur le podium. Les Dogues s’appuient notamment sur une défense particulièrement performante, avec seulement quatre buts encaissés en six rencontres et trois clean sheets lors des quatre dernières journées.

La situation est toutefois bien différente sur la scène européenne. Déjà battu par le Betis Séville (2-3) lors de son entrée en lice en Ligue des Champions, Lille a subi une nouvelle désillusion mardi sur la pelouse d’Arsenal (3-0). Dominés par les Gunners, les Nordistes n’ont pas réussi à rivaliser et comptent désormais deux défaites en autant de rencontres dans la compétition. Un revers qu’ils devront rapidement digérer avant de retrouver Galatasaray mardi prochain.

Davide Ancelotti devra également composer avec plusieurs absences importantes. Victime d’une rupture du ligament croisé du genou face au Havre, Tiago Santos devrait manquer le reste de la saison. Hamza Igamane et Ethan Mbappé sont également indisponibles, tandis qu’Ayase Ueda, touché contre Arsenal, reste incertain. Malgré ces absences et l’enchaînement des rencontres, les Lillois pourront compter sur leur solidité à domicile pour tenter de poursuivre leur excellent début de championnat.

Stade Brestois : confirmer le festival offensif contre Angers

De son côté, le Stade Brestois connaît un début de saison plus irrégulier, mais reste bien installé dans la première partie du classement. Après six journées, les hommes de Julien Lacheur occupent la septième place avec un bilan équilibré de deux victoires, deux matchs nuls et deux défaites. Les Finistériens ont notamment débuté leur championnat par trois rencontres sans défaite avant de connaître un passage plus délicat.

Battus successivement par le Paris Saint-Germain (0-1), puis par l’AJ Auxerre (2-1), les Brestois ont parfaitement relancé la machine samedi dernier en écrasant Angers (5-1) au stade Francis-Le Blé. Une démonstration offensive qui leur a permis de retrouver de la confiance et de se rapprocher des places européennes. Avec douze buts inscrits en six journées, Brest possède d’ailleurs l’une des meilleures attaques de Ligue 1.

Cette efficacité offensive contraste toutefois avec les difficultés défensives rencontrées depuis le début de la saison. Les Brestois n’ont toujours pas réussi à préserver leur cage inviolée en championnat et ont encaissé au moins un but lors de leurs quinze dernières rencontres de Ligue 1. Une fragilité qui pourrait leur coûter cher face à une équipe lilloise particulièrement performante à domicile.

Pour ce déplacement dans le Nord, Julien Lacheur devra également faire face à quelques incertitudes, notamment en défense centrale. Le jeune Le Guen est forfait pour plusieurs mois, tandis que le capitaine Brendan Chardonnet pourrait être encore trop juste. Malgré ces difficultés, Brest possède suffisamment d’arguments offensifs pour espérer poser des problèmes au LOSC, notamment grâce à Ludovic Ajorque et Kamory Doumbia, auteur de quatre buts et deux passes décisives depuis le début de la saison.

Les confrontations entre les deux équipes

Les confrontations entre le LOSC et le Stade Brestois tournent historiquement largement à l’avantage du club nordiste, particulièrement lorsque les deux formations se retrouvent au stade Pierre-Mauroy. Les Dogues ont remporté quinze de leurs vingt réceptions de Brest en Ligue 1, pour quatre matchs nuls et une seule défaite.

Le dernier succès brestois sur la pelouse lilloise remonte d’ailleurs à novembre 1989 (1-2). Depuis, le LOSC a régulièrement réussi à faire respecter la hiérarchie devant son public, faisant du Stade Brestois l’un de ses adversaires préférés à domicile.

Les dernières confrontations ont néanmoins parfois été plus équilibrées, Brest ayant démontré ces dernières saisons sa capacité à rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. Mais cet historique reste un argument supplémentaire en faveur des Lillois, qui tenteront de prolonger leur impressionnante série à domicile face aux Finistériens.

Les compos probables

La compo probable du LOSC : Özer – Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud – André, Bentaleb – Bakwa, Haraldsson, Perrin – Giroud.

Absents : Igamane (reprise), Santos, E. Mbappé (blessés).

Incertain : Ueda (blessé).

La compo probable du Stade Brestois : Selvik – Lala, Tousart, Lloris, Locko – Chotard, Magnetti – Mboup, Nonge, Doumbia – Ajorque.

Absent : Le Guen (blessé).

Incertains : Chardonnet, Versini, Baldé (blessés, reprise), Edjouma (accord de prêt).

Les joueurs à suivre

Olivier Giroud (LOSC) : l’attaquant français pourrait retrouver une place de titulaire face à Brest en raison de l’incertitude entourant Ayase Ueda. Auteur d’un but et de deux passes décisives depuis le début de la saison en Ligue 1, l’ancien international tricolore reste une arme offensive importante pour les Dogues. Son expérience, son jeu dos au but et sa présence dans la surface pourraient notamment peser face à une défense brestoise qui n’a toujours pas réalisé le moindre clean sheet cette saison. Giroud a également inscrit trois buts contre Brest au cours de sa carrière en Ligue 1.

Kamory Doumbia (Stade Brestois) : le milieu offensif malien réalise un excellent début de saison sur le plan statistique. Avec quatre buts et deux passes décisives en six rencontres de Ligue 1, il est actuellement le meilleur buteur brestois. Même s’il n’a plus trouvé le chemin des filets depuis trois matchs, sa qualité technique, sa capacité à se projeter et son efficacité dans les derniers mètres font de lui l’un des principaux dangers pour la défense lilloise. Face à un LOSC qui pourrait ressentir les efforts consentis en Ligue des Champions, Doumbia aura un rôle important à jouer.

Notre pronostic pour LOSC – Stade Brestois

Le LOSC aborde cette rencontre avec plusieurs arguments en sa faveur. Deuxièmes du championnat après six journées, les Dogues affichent une belle régularité en Ligue 1 et peuvent notamment s’appuyer sur l’une des défenses les plus solides du championnat. Leur victoire face au Havre le week-end dernier a également confirmé leur capacité à obtenir des résultats sans nécessairement briller offensivement. Devant leur public, les hommes de Davide Ancelotti auront à cœur d’effacer leur lourde défaite à Arsenal.

Mais le Stade Brestois pourrait profiter de la fatigue accumulée par les Nordistes pour créer la surprise. Les Finistériens restent sur une démonstration offensive face à Angers (5-1) et possèdent suffisamment de qualités dans les trente derniers mètres pour mettre en difficulté la défense lilloise. Leur fragilité défensive, avec aucun clean sheet depuis le début de la saison, constitue toutefois un handicap important avant ce déplacement.

Les cotes de LOSC – Stade Brestois

Pari Cote Victoire du LOSC 1,78 Match nul 3,95 Victoire du Stade Brestois 4,25

Notre pronostic : match nul, coté à 3,95

Nous misons sur un match nul entre le LOSC et le Stade Brestois. Malgré leur excellent début de saison en Ligue 1, les Dogues pourraient ressentir les efforts consentis face à Arsenal en milieu de semaine. Brest, qui reste sur une démonstration offensive contre Angers, semble avoir les arguments pour profiter de la fatigue lilloise et ramener un résultat positif du stade Pierre-Mauroy. Nous imaginons donc une rencontre équilibrée, avec des occasions de part et d’autre, mais sans vainqueur au coup de sifflet final.

Notre score : LOSC 1-1 Stade Brestois.