LOSC : les coulisses agitées du nul arraché à Monaco

Le LOSC a ramené un point de Monaco (1-1) au terme d’une soirée mouvementée, sur le terrain comme en dehors. Choix tactiques inattendus, tribunes agacées et zone mixte perturbée ont rythmé ce déplacement en Principauté.

Les choix de Davide Ancelotti ont surpris

Présenté comme l’une des affiches de la huitième journée de Ligue 1, ce duel entre l’AS Monaco et le LOSC a attiré plus de 10 000 spectateurs au Stade Louis-II, dont environ 300 supporters nordistes. Willy Sagnol, ancien joueur du club de la Principauté, a reçu un hommage avant le coup d’envoi.

La première surprise est venue de la composition lilloise. Davide Ancelotti a choisi Nathan Ngoy au poste d’arrière droit et Hakon Haraldsson dans un rôle de faux numéro 9. Une formule déjà utilisée quelques jours auparavant contre Galatasaray, mais qui a tout de même décontenancé une partie des observateurs locaux.

Selon le récit publié par Le Petit Lillois, le jeune gardien Zadig Lanssade a même manqué le coup d’envoi depuis les tribunes. Après avoir participé à l’échauffement, il a dû faire le tour de la piste puis convaincre la sécurité de son identité avant de rejoindre sa place.

Fati blessé, Nianzou privé du Derby

Sur le terrain, Monaco a rapidement perdu Ansu Fati, touché aux ischio-jambiers et remplacé dès la 15e minute. Une nouvelle alerte pour l’attaquant espagnol, tout juste revenu en forme.

Nouvelle rechute pour Ansu Fati, touché aux ischio-jambiers contre Lille. Il est sorti dès la 15e minute ce dimanche. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2114609050507677808

Les Dogues ont ensuite été réduits à dix après l’expulsion de Tanguy Nianzou à la 66e minute. Cette sanction entraînera automatiquement son absence pour le Derby du Nord programmé vendredi face au RC Lens. Une mauvaise nouvelle pour la défense lilloise, même si Nathan Ngoy pourrait retrouver une place dans l’axe à cette occasion.

Mbappé silencieux, Bentaleb taquiné

Buteur du LOSC, Ethan Mbappé n’a pas pris la parole après la rencontre. L’ailier a indiqué aux journalistes présents qu’il n’était pas autorisé à s’exprimer, avant de se cacher derrière Nabil Bentaleb et de perturber gentiment l’intervention de son coéquipier.

Nathan Ngoy a lui aussi connu une zone mixte particulière. Le défenseur belge a été interrompu à plusieurs reprises par le bruit des caisses et des valises descendues dans les escaliers du Stade Louis-II. Une scène qui l’a fait sourire, avant de lui faire perdre le fil de son analyse.

Un point et la tête du championnat

Longtemps devant grâce à Mbappé, le LOSC a finalement été rejoint à dix contre onze. Ce nul laisse forcément quelques regrets, mais permet aux Dogues d’atteindre les 15 points et de prendre la tête de la Ligue 1. Le prochain rendez-vous aura une saveur particulière avec le Derby du Nord, à suivre parmi les actualités du LOSC.