La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Pisté par le RC Lens et le Stade Rennais au cours du dernier mercato estival, Warren Bondo (AC Milan, 23 ans) a plus de chances de rester en Italie cet hiver.

Le RC Lens et le Stade Rennais pourraient bien voir l’une de leurs pistes estivales leur filer entre les doigts. Selon Nicolò Schira, Bologne s’intéresse de près à Warren Bondo, actuellement sous contrat avec l’AC Milan. Le club italien aurait déjà pris des renseignements sur la situation du milieu de terrain de 23 ans en vue du prochain mercato hivernal.

Warren Bondo vers un rebond à Bologne ?

En manque de perspectives chez les Rossoneri, le joueur pourrait ainsi trouver une porte de sortie en Serie A. Bologne envisagerait un prêt assorti d’une option d’achat afin de renforcer son entrejeu sans s’engager immédiatement dans un transfert définitif. Une formule qui pourrait convenir aux différentes parties. Pour Bondo, l’objectif serait de retrouver du temps de jeu et de poursuivre sa progression dans un environnement où il pourrait bénéficier de davantage de responsabilités.

Pour le RC Lens et le Stade Rennais, la concurrence italienne s’annonce sérieuse. Bologne pourrait notamment profiter des bonnes relations entre Warren Bondo et Raffaele Palladino, les deux hommes s’étant côtoyés lors de leur passage commun à Monza. Cette connexion pourrait peser dans la réflexion du milieu de terrain au moment de choisir sa prochaine destination. En connaissant déjà les méthodes de travail de Palladino, Bondo disposerait d’un élément rassurant pour envisager une nouvelle étape de sa carrière en Italie.

Le RC Lens et le Stade Rennais pris de court au mercato ?

Les deux clubs français, qui avaient étudié son profil durant l’été, pourraient donc être contraints de revoir leurs plans si la piste bolonaise venait à se concrétiser. Pour l’heure, aucun accord définitif n’est annoncé, mais l’intérêt de Bologne représente un obstacle supplémentaire pour les prétendants français.

Sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en juin 2029, Warren Bondo est évalué à 4 millions d’euros par Transfermarkt. Un montant qui pourrait rendre son recrutement accessible, notamment dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Reste à savoir si Bologne passera rapidement à l’action et si l’AC Milan acceptera les conditions envisagées. Le dossier est encore loin d’être bouclé.