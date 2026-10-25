RC Lens : en difficulté, Hazard a trouvé une solution grâce à un ancien Lensois !

Après des débuts compliqués à Lens, Thorgan Hazard a retrouvé le chemin des filets face au Paris FC, après avoir enfin trouvé un logement dans la métropole lilloise.

Le retour de Thorgan Hazard au RC Lens prend peu à peu une tournure plus positive. En difficulté depuis son arrivée cet été, l’attaquant belge a retrouvé le sourire en inscrivant le but de la victoire face au Paris FC (2-1), samedi. Un déclic qui intervient après plusieurs semaines délicates, marquées notamment par des soucis personnels et une adaptation physique difficile.

L’ancienne maison de Deiver Machado comme nouveau départ

Pour retrouver ses repères, Thorgan Hazard devait également régler une question importante en dehors des terrains : son installation dans la région. Après une longue recherche, l’international belge a finalement trouvé un pied-à-terre à Lille, dans l’ancienne maison de Deiver Machado, l’ex-défenseur du RC Lens.

Un détail qui n’en est pas vraiment un pour le joueur de 33 ans. Après une période personnelle mouvementée, trouver un logement stable représente une étape importante pour retrouver de la sérénité et se consacrer pleinement au football.

Deiver Machado, qui a porté les couleurs lensoises entre 2021 et 2025, laisse ainsi indirectement une trace dans le quotidien de son ancien coéquipier. Cette fois, ce n’est pas sur le terrain que les deux hommes se retrouvent liés, mais à travers ce nouveau lieu de vie.

Thorgan Hazard enfin lancé au RC Lens ?

Sur le terrain, les débuts du Belge n’ont pas été à la hauteur des attentes. Recruté après une saison convaincante à Anderlecht, avec 13 buts et 8 passes décisives en championnat, il devait apporter une solution offensive supplémentaire aux Sang et Or. Mais entre un retard physique, le besoin de s’adapter à l’intensité de la Ligue 1 et ses difficultés personnelles, Hazard a mis du temps à trouver sa place. Le staff lensois a néanmoins continué à lui faire confiance.

Face au Paris FC, son entrée en jeu a été décisive. Après avoir participé à l’égalisation de Florian Thauvin, l’attaquant a inscrit le but de la victoire à la 83e minute. Un premier but sous le maillot lensois qui pourrait enfin lancer sa saison.

À Lens, le club compte désormais sur son expérience et sa qualité technique pour renforcer une attaque qui a encore besoin de solutions. Avec un nouveau cadre de vie et cette première soirée décisive à Bollaert, Thorgan Hazard espère désormais enchaîner et justifier les attentes placées en lui.