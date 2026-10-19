RC Lens : on sait enfin pourquoi Thorgan Hazard joue si peu depuis son arrivée

En difficulté depuis son arrivée au RC Lens, Thorgan Hazard accuse un retard physique, tandis que des problèmes personnels ont compliqué son adaptation, malgré la confiance maintenue par le club artésien.

Le retour de Thorgan Hazard au RC Lens ne se déroule pas comme prévu. Recruté au printemps après la fin de son contrat à Anderlecht, l’attaquant belge de 33 ans peine à répondre aux attentes placées en lui. Plusieurs facteurs permettent de comprendre pourquoi son temps de jeu reste limité.

Un retard physique qui remonte à Anderlecht

C’est l’un des éléments les plus marquants de son début de saison : Thorgan Hazard n’est pas encore au niveau physique attendu pour s’imposer dans le système lensois. En interne, le staff a notamment constaté un manque d’affûtage, qui complique son adaptation à l’intensité de la Ligue 1, supérieure à celle du championnat belge sur certains aspects.

Son passage à Anderlecht avait déjà mis en lumière ces difficultés. Selon des sources proches du club bruxellois citées par L’Équipe, le joueur était apprécié, mais affichait « cinq-six kilos en trop ». Son hygiène de vie aurait même poussé les dirigeants belges à revoir à la baisse leur proposition de prolongation de contrat.

À Lens, le problème est d’autant plus important que le jeu énergivore du Racing exige des efforts répétés et une capacité à enchaîner les courses. Hazard avait lui-même reconnu, la saison passée, ne plus posséder les mêmes jambes que durant ses meilleures années en Bundesliga, notamment depuis sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en avril 2024.

Des problèmes personnels qui ont perturbé son adaptation

Le physique n’explique toutefois pas tout. L’été dernier, l’international belge, qui compte 47 sélections, a également traversé une période personnelle difficile après sa séparation d’avec la mère de ses quatre filles.

Cette situation a perturbé son quotidien et son installation dans le Nord, où il a signé pour environ 90 000 € brut mensuels. Au sein du club artésien, sa bonne humeur et son intégration sont néanmoins appréciées. Le staff entend lui laisser du temps pour retrouver son meilleur niveau, sans tirer de conclusions définitives après quelques semaines compliquées.

Le RC Lens n’a pas renoncé à Thorgan Hazard

Les premiers chiffres sont loin des attentes. Suspendu lors des deux premières rencontres de la saison, Hazard n’a pas convaincu lors de sa titularisation face à Lorient, le 5 septembre, avant de connaître plusieurs entrées en jeu sans but ni passe décisive. Sa prestation encourageante à Monaco, le 18 septembre, reste l’un de ses rares motifs de satisfaction.

Depuis, il n’a plus disputé la moindre minute, restant notamment sur le banc contre le Sporting Portugal et Troyes. Pour autant, le RC Lens refuse de le considérer comme un échec de recrutement. Le club croit toujours en l’expérience du Belge, passé par le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund. Dans un secteur offensif où les solutions peinent à convaincre en dehors de Florian Thauvin, Hazard pourrait encore avoir des opportunités.

Son retour à la compétition dépendra désormais de sa capacité à retrouver une condition physique adaptée aux exigences du Racing. Pour Lens, l’objectif est clair : permettre à un joueur expérimenté de retrouver progressivement ses sensations, plutôt que de le condamner trop rapidement.