RC Lens : avant Troyes, Cahuzac a averti une recrue qui interroge en interne

Avant le déplacement à Troyes, Yannick Cahuzac a adressé un message à Thorgan Hazard, dont le début de saison au RC Lens suscite des interrogations, tout en refusant de parler de déception.

Au RC Lens, le cas Thorgan Hazard mérite attention. De retour dans son club formateur après quatorze ans d’absence, l’international belge peine pour l’instant à trouver sa place dans la rotation artésienne. « À l’intérieur du club aussi, on s’interroge », révèle même L’Équipe. Mais pour Yannick Cahuzac, il est encore trop tôt pour parler de déception.

Yannick Cahuzac attend davantage de Thorgan Hazard

Avec un temps de jeu limité depuis le début de saison, Thorgan Hazard doit faire face à une concurrence importante au sein de l’effectif lensois. Une situation qui n’inquiète pas encore son entraîneur, lequel préfère retenir les éléments encourageants observés au quotidien.

Interrogé sur les performances de son joueur, Yannick Cahuzac a tenu à clarifier sa position, dans des propos rapportés par La Voix du Nord :

« Le mot déception est trop fort pour qualifier son début de saison. Parce que Toto, c’est un professionnel qui s’entraîne. Après, on a forcément un groupe de qualité et je dois faire des choix. Il a des axes à améliorer. J’ai échangé avec lui, donc il faut qu’il travaille dessus. Et je pense que Toto peut nous apporter cette saison, comme beaucoup d’autres. Mais le terme déception, c’est un peu trop tôt pour le coup. On a eu une discussion tous les deux. J’espère qu’il va avancer. Je pense qu’il avance parce qu’il m’a déjà montré pas mal de choses qui sont très intéressantes en ce que j’avais demandé. »

Le RC Lens attend une réaction sur le terrain

Le message de Yannick Cahuzac est clair : Thorgan Hazard dispose encore de la possibilité de se faire une place dans la rotation du RC Lens. Le technicien artésien reconnaît que certains aspects de son jeu doivent évoluer, mais il estime que son joueur a déjà montré des signes positifs après leur échange.

Pour l’attaquant belge, l’enjeu sera désormais de confirmer ces progrès et de saisir les occasions qui se présenteront. Dans un effectif lensois où la concurrence pousse chacun à se montrer à la hauteur, ses prochaines apparitions pourraient compter pour la suite de sa saison.

Yannick Cahuzac, lui, préfère donc laisser du temps à son joueur plutôt que de dresser un constat d’échec prématuré.