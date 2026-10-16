RC Lens : Cahuzac annonce la couleur avant Troyes et fait passer un message fort à ses joueurs !

Malgré la défaite du RC Lens face au Sporting Portugal (0-2) en Ligue des Champions, Yannick Cahuzac refuse de céder au pessimisme. Avant le déplacement à Troyes ce samedi (20h45), l’entraîneur des Sang et Or a affiché sa confiance dans son groupe, tout en mettant les choses au clair concernant la concurrence au milieu de terrain.

Le RC Lens n’a pas le temps de gamberger. Trois jours après sa défaite à Bollaert-Delelis face au Sporting Portugal (0-2), le club artésien retrouve déjà la Ligue 1 avec un déplacement à Troyes. Un rendez-vous important pour les Sang et Or, qui doivent rapidement tourner la page européenne et retrouver de la confiance en championnat.

Présent en conférence de presse, Yannick Cahuzac a tenu à dédramatiser le revers subi en Ligue des Champions. S’il reconnaît certaines erreurs, le technicien lensois préfère retenir l’attitude de ses hommes et les progrès réalisés dans le jeu.

Cahuzac reste convaincu : « On est sur le bon chemin »

Loin de remettre en question son projet après la défaite contre le Sporting, Cahuzac a tenu à défendre ses joueurs.

« Je suis fier de mes joueurs. Certes, on fait des erreurs, il n’y a pas de souci. Mais par contre, dans ce qu’on veut mettre en place sur l’état d’esprit, sur l’envie, sur ce qu’on dégage, j’aime beaucoup », a-t-il confié à Lensois.com.

Un discours positif malgré les difficultés rencontrées face aux Portugais. Pour l’entraîneur lensois, les erreurs individuelles et collectives font partie du processus de progression. Et il n’est pas question de tout remettre en cause après un revers européen.

« On commet encore des erreurs, mais on va travailler dessus. J’estime qu’on est sur le bon chemin », a-t-il insisté.

À Troyes, Cahuzac attend néanmoins une réaction de son équipe. Sans établir de hiérarchie entre les compétitions, il considère cette rencontre comme une nouvelle étape importante dans la saison lensoise.

« On va être très concentrés et très connectés pour faire un grand match à Troyes parce que c’est un rendez-vous très important », a-t-il prévenu.

Haidara, Cuisance : Cahuzac refuse d’installer une hiérarchie !

Autre sujet important abordé par l’entraîneur lensois : la concurrence au milieu de terrain. Alors qu’Amadou Haidara et Michaël Cuisance semblent monter en puissance, Cahuzac refuse pour le moment de dégager des titulaires indiscutables.

« J’ai quatre très bons milieux de terrain, mais je n’ai pas encore de hiérarchie bien établie », a-t-il expliqué.

Une déclaration qui confirme que les places restent à prendre dans l’entrejeu artésien. Avec un calendrier particulièrement chargé, entre Ligue 1 et Ligue des Champions, l’ancien milieu de terrain doit également composer avec des états de forme différents.

« Aujourd’hui, dans mes choix, je dois faire aussi attention à l’état de forme de chacun parce que, oui, on a des matches importants, mais on a aussi une saison à tenir », a-t-il rappelé.

Le message est clair : personne ne dispose d’un statut intouchable et chacun devra prouver sa valeur à l’entraînement comme en match.

Mais au-delà de la concurrence, Cahuzac a également dévoilé sa philosophie tactique. Son objectif ? Un milieu de terrain mobile, capable de permuter et de surprendre les adversaires.

« Je ne veux pas les cloisonner dans des jeux de position bien précis. Je veux qu’il y ait de la mobilité, du mouvement », a-t-il insisté.

Une semaine particulière, mais aucune excuse avant Troyes

Cette préparation a également été marquée par l’absence temporaire de Yannick Cahuzac, mobilisé par sa formation au BEPF. Le technicien a toutefois tenu à rassurer sur l’organisation du travail.

Grâce à des échanges quotidiens en visioconférence avec son staff, les séances ont été adaptées en fonction du temps de jeu et de l’état physique des joueurs. Les titulaires contre le Sporting ont principalement travaillé sur leur récupération, tandis que les autres ont suivi un programme d’entraînement classique.

Une organisation destinée à préserver les organismes avant un enchaînement décisif, avec notamment les rencontres face à Bruges et au Paris FC qui se profilent.

Malgré la frustration européenne, Cahuzac semble donc déterminé à maintenir le cap. Convaincu du potentiel de son groupe, il attend désormais que ses joueurs traduisent leurs progrès par des résultats. À commencer dès samedi sur la pelouse de Troyes, où les Sang et Or auront l’occasion de montrer que leur entraîneur a raison de leur faire confiance.