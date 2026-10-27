Deux anciens joueurs formés au FC Nantes commencent à faire leur trou loin de la Jonelière.

En proie au doute en Ligue 2, le FC Nantes voit ses anciens protégés percer loin de la Jonelière. Parti cet été aux Young Boys de Berne, le prometteur Herba Guirassy commence à trouver ses marques dans le championnat suisse.

Guirassy lance son aventure en Suisse

L’ailier de 20 ans a en effet vécu un week-end particulièrement réussi en inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs lors de la victoire face à Saint-Gall (2-0), samedi 24 octobre. Titulaire pour la deuxième fois consécutive, l’ancien Nantais a d’abord trouvé le poteau à la 62e minute avant de faire trembler les filets deux minutes plus tard. Bien placé dans la surface, il a repris un ballon repoussé après une première tentative pour débloquer son compteur avec son nouveau club.

Une réalisation importante qui récompense sa montée en puissance depuis son arrivée en Suisse. Sa prestation lui a également permis d’être élu homme du match, une distinction qui confirme son influence grandissante au sein de l’effectif bernois. Pour Guirassy, cette première réalisation pourrait constituer un véritable déclic. En gagnant progressivement la confiance de son entraîneur, le jeune ailier espère désormais enchaîner les titularisations et poursuivre sa progression loin de la Jonelière.

Deuff brille aussi avec le Royal Antwerp

En Belgique, un autre ancien pensionnaire du centre de formation du FC Nantes fait parler de lui. Prêté au Royal Antwerp avec une option d’achat, Bahmed Deuff a lui aussi été désigné homme du match lors de la victoire de son équipe contre Charleroi (3-0), samedi. Titulaire dans l’entrejeu, le milieu de terrain de 20 ans a disputé une heure de jeu avant de céder sa place à Christopher Scott. S’il n’a pas inscrit de but, sa prestation a été suffisamment convaincante pour être distinguée à l’issue de la rencontre.

Sur le plan collectif, Antwerp a rapidement pris les commandes. Thibo Somers a ouvert le score dès la 8e minute, avant que Snayder Porozo ne transforme un penalty à la 27e. Rein Van Helden a ensuite scellé la victoire au retour des vestiaires, à la 47e minute. Ce succès revêt une importance particulière pour le club belge, qui a mis fin à une série de cinq défaites consécutives en championnat. Dans ce contexte, la performance de Deuff constitue un motif de satisfaction supplémentaire.

La formation nantaise fait parler d’elle

Les trajectoires de Herba Guirassy et de Bahmed Deuff illustrent le potentiel des joueurs passés par le centre de formation du FC Nantes. Tous deux âgés de 20 ans, ils commencent à se distinguer dans de nouveaux environnements et semblent profiter de ces expériences pour franchir un cap. Leurs performances ne suffisent pas, à elles seules, à tirer des conclusions définitives sur leur avenir. Mais elles rappellent que la formation nantaise continue de produire des profils capables de se faire une place à l’étranger.

Dans un contexte où le FC Nantes est confronté à des difficultés sportives et à des interrogations sur sa gestion, ces réussites offrent un contraste intéressant. Elles soulignent également l’importance du travail réalisé à la Jonelière, dont les anciens pensionnaires peuvent poursuivre leur progression bien au-delà de leur passage chez les Canaris. L’objectif sera désormais de confirmer.