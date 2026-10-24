FC Nantes : le projet de rachat cachait un casting totalement inattendu !

Écarté par Waldemar Kita faute de garanties financières suffisantes, le projet de reprise porté par Paulo Tavares réservait plusieurs surprises. Marcelo avait signé un contrat sous condition, tandis que le nom du rappeur américain Snoop Dogg figurait également dans les réflexions des repreneurs.

Marcelo devait incarner le « beau jeu » nantais

Le projet de rachat du FC Nantes par Paulo Tavares ne se limitait pas à un changement de propriétaire. Selon les informations relayées par BeFootball, d’après L’Équipe, Marcelo avait déjà signé un contrat sous condition afin de devenir ambassadeur du club.

L’ancien international brésilien devait prêter son image au projet et incarner le « beau jeu », une notion historiquement associée à la maison Jaune et Verte. Son arrivée n’aurait donc pas été sportive, mais elle devait donner une dimension internationale à la nouvelle direction imaginée par le candidat au rachat.

Le projet de rachat avorté du FC Nantes incluait un contrat avec Marcelo et des vues sur Snoop Dogg. Waldemar Kita a recalé Paulo Tavares par manque de garanties financières. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2113951756849762353

Snoop Dogg également ciblé par les repreneurs

Le dossier comportait un autre nom particulièrement inattendu : celui de Snoop Dogg. Les repreneurs souhaitaient attirer l’artiste américain en s’appuyant sur le passé de Nantes, premier port négrier de France, et sur la quête d’origines de certains artistes venus des États-Unis. Une approche pour le moins singulière et très éloignée des considérations sportives immédiates des Canaris.

Le célèbre rappeur avait déjà croisé plusieurs personnalités du football français. En 2019, il avait notamment été aperçu à Dubaï en compagnie de Nicolas Anelka et Éric Abidal, comme le rappelait alors But! Football Club. Rien n’indique toutefois que les discussions nantaises aient dépassé le stade de l’intention.

Waldemar Kita n’a pas été convaincu

Ce casting ne suffisait pas à rassurer Waldemar Kita. Le président du FC Nantes a finalement repoussé la proposition de Paulo Tavares en raison d’un manque de garanties financières. Les figures envisagées pour accompagner le projet n’ont donc pas pesé face aux interrogations entourant sa solidité économique.

Le couperet était déjà tombé pour cette tentative de reprise, dont les motifs du rejet par Kita avaient été précisés. Le contrat conditionnel de Marcelo est ainsi devenu caduc et la piste menant à Snoop Dogg ne connaîtra aucune suite. Ce projet à la communication ambitieuse ne verra finalement jamais le jour à la Beaujoire.