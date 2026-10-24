ASSE – FC Nantes : le début de saison des Canaris fait remonter un souvenir douloureux à Cafaro

De retour de blessure, Mathieu Cafaro retrouvera Geoffroy-Guichard ce samedi à l’occasion du choc entre l’ASSE et le FC Nantes. Un rendez-vous particulier pour l’ancien ailier des Verts, heureux de revenir dans le Chaudron, même s’il aurait préféré le faire dans un autre contexte. Car le début de saison compliqué des Canaris lui rappelle de mauvais souvenirs de son passage dans le Forez…

Mathieu Cafaro s’apprête à retrouver Geoffroy-Guichard. Et forcément, l’émotion sera au rendez-vous pour l’ancien Stéphanois, qui a porté le maillot vert pendant trois saisons avant de rejoindre le FC Nantes. Mais l’ailier de 29 ans ne revient pas dans le Forez dans les meilleures dispositions. À l’image de son équipe, reléguée en Ligue 2 au printemps dernier, Cafaro connaît un début de saison compliqué. Freiné par une blessure, il affiche un bilan bien maigre avec seulement une passe décisive et aucun but en sept apparitions, dont six titularisations.

Le FC Nantes, lui, peine à trouver son rythme de croisière. Malgré un recrutement ambitieux, les Canaris ont déjà laissé filer de nombreux points. Et leur dernière défaite à domicile contre Dunkerque (2-3) a rappelé leurs difficultés, notamment défensives. Une situation qui n’est pas sans rappeler à Cafaro ses premiers mois à Saint-Étienne, lors de la saison 2022-2023.

Cafaro : « Ça me fait penser à la première année chez les Verts »

Dans un entretien accordé au Progrès, l’ancien Rémois a établi un parallèle entre les difficultés actuelles du FC Nantes et celles rencontrées par l’ASSE après sa relégation en Ligue 2.

« C’est un peu dur en ce moment. Ça me fait penser à la première année chez les Verts quand le club venait de descendre. On a eu six premiers mois délicats. Il y avait un groupe de qualité et on avait pris du retard. Là, on court après toutes les équipes, on ne joue pas comme on aurait voulu mais c’est un peu mieux depuis l’arrivée du coach. »

Un souvenir douloureux pour Cafaro. Lors de cette fameuse saison 2022-2023, l’ASSE avait longtemps navigué dans les profondeurs du classement avant de redresser la barre sous les ordres de Laurent Batlles. Malgré un effectif de qualité, les Verts avaient payé leur entame catastrophique et dû patienter jusqu’à la seconde partie de saison pour retrouver de la sérénité. Cafaro espère évidemment éviter pareil scénario avec Nantes, où l’arrivée de Grégory Poirier a apporté quelques motifs d’espoir, sans encore régler tous les problèmes.

« Sainté, c’est la meilleure équipe de Ligue 2, il n’y a pas photo »

Ce samedi, Cafaro retrouvera donc une ASSE bien différente de celle qu’il a quittée. Leader de Ligue 2, l’équipe de Ian Cathro reste sur une belle série et fait figure de grand favori pour la montée. Un statut que l’ancien Stéphanois ne conteste absolument pas.

« J’espère qu’on va gagner. Je sais que ça va être dur, Sainté est très performant cette année. En tout cas, je suis très content de revenir dans le Chaudron. J’avais coché le match depuis le début. Retrouver l’ambiance, ça va me faire bizarre parce que je serai de l’autre côté, mais il y aura mes enfants dans les tribunes, toute ma famille. Je suis heureux de revenir. »

Cafaro sait aussi qu’il ne retrouvera plus grand monde dans le vestiaire stéphanois. « À Sainté, le vestiaire a bien changé, il n’y a plus trop de joueurs avec lesquels j’ai vraiment joué en dehors de Larso. Je l’ai souvent au téléphone, puis je vais retrouver plein de salariés que je connais dans le club. »

Et de conclure avec un joli clin d’œil à son ancien club : « C’est la meilleure équipe de Ligue 2, il n’y a pas photo. J’espère pour eux qu’ils vont aller au bout et j’espère qu’on les accompagnera aussi. »

Un souhait qui résume bien les sentiments de Cafaro : toujours attaché aux Verts, mais désormais pleinement engagé dans la mission remontée du FC Nantes. Avec l’espoir de jouer un mauvais tour à son ancienne équipe, dans un Chaudron où il conserve tant de souvenirs.