Meilleur Marseillais lors de la victoire poussive de l’OM contre Le Havre dimanche au Vélodrome (4-3), Himad Abdelli (26 ans) a été renvoyé à ses chères études.

Himad Abdelli poursuit son installation dans le onze de l’OM. Face au Havre, dimanche au Vélodrome, le milieu de terrain de 26 ans a enchaîné une nouvelle titularisation intéressante, en contribuant notamment à l’action du but d’Igor Paixão.

Abdelli ne fait toujours pas l’unanimité à l’OM

Positionné en numéro 10, l’international algérien a montré de bonnes choses, aussi bien dans l’utilisation du ballon que dans son activité sans ballon. Dans une rencontre remportée difficilement par l’OM (4-3), il a ainsi confirmé sa bonne dynamique. Après plusieurs prestations encourageantes, il pouvait espérer avoir convaincu un peu plus les observateurs de sa capacité à s’imposer durablement dans l’entrejeu marseillais.

Mais tout le monde n’a pas été séduit par sa montée en puissance. Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a ironisé sur les performances récentes du joueur : « Lui, il vient d’enchaîner deux bons matchs et probablement qu’il se voit candidat au Ballon d’Or l’année prochaine », a lancé le journaliste. Une sortie piquante qui contraste avec les appréciations positives suscitées par les dernières prestations d’Abdelli.

« Abdelli est bon contre des petites équipes »

Daniel Riolo n’est pas le seul à avoir exprimé des réserves. Antoine Wargnier, journaliste de RMC Sport, s’est lui aussi montré particulièrement critique envers le milieu de terrain marseillais. « L’OM a quasiment assuré son maintien, c’est l’essentiel. Aguerd et Gouiri sont de bons joueurs, pas le reste. Abdelli est bon contre des petites équipes », a-t-il affirmé.

Un jugement sévère qui remet directement en question la capacité du joueur à répondre présent dans les rencontres les plus exigeantes. Pour Abdelli, l’enjeu est désormais de démontrer que ses bonnes performances ne se limitent pas aux confrontations contre des équipes moins bien classées. L’OM retrouvera le Vélodrome dimanche pour affronter Toulouse, en clôture de la 9e journée de Ligue 1, à 20 h 45. Et ce sera un joli galop d’essai.