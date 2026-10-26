OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Marseille joue à se faire peur »

Malgré une fin de match très fébrile, l’OM a dominé Le Havre (4-3) lors de la septième journée de Ligue 1. Analyse.

Secoués à Graz en Ligue Europa 0-1), les Marseillais n’ont pas mis longtemps à rassurer leurs supporters hier face au Havre (4-3). Le Virage Nord fermé, son homologue sudiste s’est chargé de faire résonner le Vélodrome lorsque CJ Egan Riley, idéalement servi par Emerson, a trompé Gauthier Gallon de la tête (1-0, 5e).

Weah, le festival du buteur

On ne le savait pas encore mais ce but allait récompenser l’excellente entame de l’OM. C’est simple : en 20 minutes, les Marseillais avaient déjà frappé plus de fois qu’en Autriche ! Si chacun a joué sa part, Timothy Weah – avec le métronome Himad Abdelli – a été au-dessus de la mêlée. Après son coup de mou du début de saison, qu’il a lui-même reconnu, le capitaine de l’OM a confirmé son retour au premier plan.

Déjà Marseillais le plus en verve jeudi en Autriche, Weah a montré l’étendue de ses qualités face au HAC. Tonique, propre pour verrouiller son couloir devant le teigneux Enzo Koffi, l’Américain a surtout été le deuxième buteur du soir à l’énergie avec un petit numéro dans la surface pour finir par tromper Gauthier Gallon du bout du crampon (2-0).

Un non penalty qui risque de faire parler

S’il n’y est pas pour grand chose dans les deux derniers buts marseillais et qu’il a provoqué un penalty évitable sur la réduction de l’écart de Josh Maja (75e). C’était le début des ennuis pour l’OM, qui a joué à se faire peur en encaissant deux autres buts dans le money time, de Ndiaye et de ce diable de Maja.

Sans compter une main de Tochukwu Nnadi dans la surface dans les arrêts de jeu que Clément Turpin ne convertissait pas en penalty après longue consultation de la VAR. L’essentiel était assuré mais quelle souffrance !

Bastien Aubert, au Vélodrome