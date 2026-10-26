OM : les sanctions de Genesio sont tombées, la différence est brutale pour Abdallah !

Alors que Tadjidine Mmadi et Alexi Koum renforceront ponctuellement la Pro 2 face à Strasbourg, Keyliane Abdallah, lui, a bien été rétrogradé en réserve jusqu’à nouvel ordre par Bruno Genesio.

Les choses se précisent à l’OM. Au lendemain de la victoire spectaculaire contre Le Havre (4-3), les situations de plusieurs jeunes Olympiens ont suscité des interrogations. Mais tous ne sont pas logés à la même enseigne : Keyliane Abdallah est bien sanctionné, tandis que la présence de Tadjidine Mmadi et d’Alexi Koum avec la réserve répond à un autre objectif.

Keyliane Abdallah, une véritable sanction

Après la fin de match compliquée contre Le Havre, Bruno Genesio avait publiquement recadré quelques joueurs, leur reprochant notamment un manque d’humilité et d’engagement. Le technicien marseillais avait promis de leur faire comprendre les exigences du haut niveau.

Le message s’est rapidement concrétisé pour Keyliane Abdallah. Selon plusieurs médias, dont La Provence, l’ailier a été rétrogradé avec la Pro 2 jusqu’à nouvel ordre. Une décision disciplinaire qui fait suite à sa prestation face aux Havrais, mais aussi à des performances et à une attitude récentes jugées insuffisantes.

Mmadi et Koum, un passage ponctuel avec la réserve

La situation est différente pour Tadjidine Mmadi. Selon Nordine L’Instant N, le jeune Marseillais s’entraînera avec la Pro 2 pour préparer le match de mercredi contre Strasbourg, en Challenge Espoirs. Il avait déjà disputé une rencontre face à Aubagne Air-Bel vendredi dernier afin d’obtenir du temps de jeu.

Même logique pour Alexi Koum : d’après Belo Foot 13, le défenseur participera lui aussi au rendez-vous de mercredi, tout en continuant à s’entraîner normalement avec le groupe professionnel.

La distinction est donc essentielle : pour Mmadi et Koum, cette présence avec la réserve s’inscrit dans une logique de temps de jeu. Pour Abdallah, le retour en Pro 2 constitue bien une sanction, dont la durée reste indéterminée. Bruno Genesio entend ainsi rappeler que, à l’OM, les ambitions doivent s’accompagner d’attitude et d’investissement sur le terrain.