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PSG : le verdict est tombé après l’opération de Kvaratskhelia

Par Louis Chrestian - 27 Oct 2026, 16:22
PSG : le verdict est tombé après l’opération de Kvaratskhelia

Le PSG a communiqué ce mardi sur l’état de santé de Khvicha Kvaratskhelia. Opéré à Doha après sa grave blessure au genou droit, l’ailier géorgien peut désormais passer à la prochaine étape de son long processus de récupération.

Une intervention réussie à Doha

Le Paris Saint-Germain a annoncé ce mardi que Khvicha Kvaratskhelia avait été opéré avec succès de sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. L’intervention a été réalisée à l’hôpital Aspetar de Doha, au Qatar, où plusieurs joueurs du club de la capitale ont déjà été pris en charge ces dernières années.

On vous en parlait dans notre précédent article consacré à son départ pour Doha : le Géorgien devait passer sur la table d’opération après sa blessure contractée face au FC Barcelone. Le développement nouveau est donc positif puisque l’intervention s’est déroulée comme prévu et sans complication annoncée par le PSG.

Selon les informations relayées par CulturePSG, cette opération intervient une semaine après la blessure de l’ailier gauche. Le club parisien avait confirmé la gravité de celle-ci au lendemain de sa victoire contre le Barça.

La rééducation va désormais commencer

Dans son point médical, le PSG précise que Kvaratskhelia va maintenant débuter sa rééducation. Le champion de France n’a, en revanche, communiqué aucune estimation concernant la durée exacte de son indisponibilité. Il faudra donc attendre les prochaines étapes de sa récupération avant d’établir un calendrier plus précis.

Cette première étape était évidemment indispensable pour permettre à l’international géorgien d’entamer son protocole de soins. Le staff médical parisien suivra maintenant son évolution au fil des prochains mois, sans vouloir précipiter un éventuel retour à la compétition.

Une fin de saison toujours très incertaine

Une rupture du ligament croisé antérieur nécessite généralement au moins six mois d’absence. Kvaratskhelia pourrait donc manquer une très grande partie du reste de la saison, même si le PSG ne s’est officiellement avancé sur aucune date.

Un retour pour la dernière ligne droite demeure théoriquement possible, mais cette perspective dépendra entièrement de la manière dont son genou répondra à la rééducation. Dans ce type de dossier, retrouver l’entraînement collectif ne signifie pas non plus être immédiatement prêt à évoluer au plus haut niveau.

Le Parc des Princes mobilisé autour de Kvaratskhelia

La veille de l’annonce, lors de PSG-OL, les supporters et le club parisien avaient multiplié les marques d’affection envers l’ancien joueur de Naples. Une banderole, une célébration et plusieurs messages avaient été adressés au Géorgien, désormais lancé dans une longue course contre la montre. Pour le PSG, l’essentiel reste de l’accompagner sans brûler les étapes.

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