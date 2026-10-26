PSG : le couperet entraîne une nouvelle conséquence pour Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia ne fera pas le déplacement à Londres pour la cérémonie du Ballon d’Or, organisée ce lundi soir. Attendu à Doha pour être opéré du genou, l’ailier géorgien doit désormais placer sa récupération avant toute autre considération.

Kvaratskhelia attendu à Doha

On vous en parlait dimanche : Khvicha Kvaratskhelia doit se faire opérer du genou à Doha après sa rupture des ligaments croisés contractée face au FC Barcelone. Cette intervention a désormais une conséquence immédiate sur son agenda puisque le Parisien sera absent de la cérémonie du Ballon d’Or, prévue ce soir à Londres.

Son forfait, qui était encore présenté comme possible par L’Équipe, est maintenant annoncé. Le Géorgien ne traversera donc pas la Manche et doit se concentrer sur son opération, nouvelle étape importante après la grave blessure subie contre le Barça.

Pas de déplacement à Londres

La priorité médicale ne laissait guère de place au doute. Entre le rendez-vous fixé à Doha et la cérémonie organisée le même jour dans la capitale anglaise, Kvaratskhelia a logiquement renoncé au déplacement. Il manquera ainsi l’un des grands rendez-vous individuels de la saison, quelques mois après avoir figuré dans la course au prestigieux trophée.

Khvicha Kvaratskhelia sera absent de la cérémonie du Ballon d’Or. Le Géorgien ne se rendra pas à Londres en raison de son opération du genou prévue à Doha. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2114674488428118266

Cette absence vient surtout matérialiser le changement brutal de programme imposé à l’ailier du PSG. Alors que la cérémonie devait offrir une nouvelle exposition internationale au joueur, sa blessure contre Barcelone a tout bouleversé. Le temps est maintenant aux soins, avant une longue période de rééducation.

Dembélé devrait bien être présent

Le PSG ne sera toutefois pas totalement privé de ses représentants à Londres. Ousmane Dembélé devrait, lui, assister à la cérémonie. L’international français est annoncé présent, contrairement à son coéquipier géorgien, retenu par ses impératifs médicaux.

Plusieurs figures parisiennes manqueront néanmoins le rendez-vous, ce qui donnera à la délégation du club de la capitale un visage différent de celui initialement attendu. Pour Kvaratskhelia, la soirée londonienne passe désormais clairement au second plan. Son opération à Doha et les premières étapes de sa convalescence constituent l’unique priorité.