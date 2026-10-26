PSG, OL : les choix forts sont tombés pour le choc au sommet

Le PSG reçoit l’OL ce lundi soir au Parc des Princes avec la première place de Ligue 1 en ligne de mire. Après les derniers forfaits, les compositions annoncées obligent les deux équipes à remodeler leur secteur offensif.

Des solutions trouvées après les forfaits

On vous en parlait plus tôt dans la journée : deux nouvelles absences sont venues perturber la préparation de PSG-OL. Les compositions annoncées apportent désormais un nouvel éclairage sur les solutions retenues pour ce rendez-vous au Parc des Princes.

Paris devrait se présenter en 4-3-3 avec Matvey Safonov dans le but. Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Willian Pacho et Lucas Hernandez composeraient la défense, tandis que Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz formeraient un milieu particulièrement technique.

Devant, Maghnes Akliouche et Désiré Doué sont annoncés autour de Ferran Torres. Un trio inédit qui résume les contraintes du moment pour le club de la capitale, privé de plusieurs solutions mais toujours en mesure d’aligner une équipe ambitieuse.

L’OL mise sur sa jeunesse en attaque

Du côté lyonnais, Dominik Greif est attendu dans la cage derrière une ligne composée de Zachary Athekame, Bacher, Moussa Niakhaté et Abner. Tyler Morton, Tanner Tessmann et Corentin Tolisso devraient occuper l’entrejeu.

L’attaque serait confiée à Ernest Nuamah, Khalis Merah et Julien Duranville. Les blessures qui frappent le secteur offensif rhodanien poussent ainsi l’OL à miser sur un trio jeune, avec Tolisso chargé d’apporter son expérience et son volume de jeu depuis le milieu de terrain.

PSG-OL, un match pour la première place de Ligue 1. Entre les absences parisiennes et les blessures dans l’attaque lyonnaise, les deux entraîneurs doivent trouver des solutions. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2114683375189360679

La première place au bout du choc

Au-delà des absences, l’enjeu comptable donne une dimension supplémentaire à cette affiche : le vainqueur s’installera en tête du championnat. Comme le souligne également la Ligue 1 dans sa présentation de la rencontre, le rapport de force s’annonce particulièrement indécis.

Les deux formations devraient partir dans le même système, mais avec des profils différents. Paris s’appuiera notamment sur la maîtrise de Vitinha et la capacité de ses latéraux à apporter de la largeur. Lyon pourra compter sur un milieu dense et sur la vitesse de Nuamah et Duranville pour attaquer les espaces.

Entre les nombreux changements imposés et la pression liée au classement, les automatismes pourraient peser lourd. Les solutions sont désormais identifiées : reste à savoir laquelle des deux équipes saura le mieux masquer ses absences pour prendre les commandes de la Ligue 1.