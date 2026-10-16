LOSC : le nouveau maillot des Dogues risque de faire grincer des dents à l’OL !

Le LOSC a dévoilé ce vendredi son quatrième maillot pour la saison 2026-2027. Une tunique noire et jaune qui rend hommage aux Flandres, mais dont un détail pourrait bien faire parler du côté de l’Olympique Lyonnais ! En remplaçant exceptionnellement son écusson par un lion rampant, le club nordiste affiche un symbole qui rappelle étrangement celui des Gones. De quoi lancer un débat entre supporters !

Le LOSC vient-il de s’attirer les foudres des supporters lyonnais ? Ce vendredi, le club lillois a présenté son quatrième maillot de la saison 2026-2027, conçu avec son équipementier New Balance. Une création originale qui célèbre l’identité des Flandres, mais qui pourrait également faire réagir bien au-delà du Nord !

Et pour cause, les Dogues ont pris une décision particulièrement audacieuse : faire disparaître temporairement leur écusson traditionnel au profit d’un lion rampant, symbole historique des Flandres. Un choix qui ne manquera pas de rappeler aux amateurs de football français l’emblème d’un autre club de Ligue 1 : l’Olympique Lyonnais !

Un lion sur le maillot du LOSC… comme à l’OL !

C’est certainement le détail qui risque de faire le plus parler. Sur cette nouvelle tunique noire et jaune, le LOSC a décidé de mettre à l’honneur le lion des Flandres, représenté sur la poitrine à la place du blason habituel des Dogues.

Mais difficile de ne pas faire le rapprochement avec l’Olympique Lyonnais, dont le lion constitue également l’un des symboles historiques. Une ressemblance qui pourrait provoquer quelques réactions amusées, voire agacées, chez les supporters des deux formations.

D’autant que le lion occupe une place centrale dans l’identité visuelle de l’OL, notamment sur son écusson. Voir un autre club français arborer un symbole aussi proche sur son maillot pourrait donc alimenter les discussions sur les réseaux sociaux.

Attention toutefois, aucune volonté de copier le club rhodanien : le lion des Flandres possède sa propre histoire, bien antérieure à cette création. Mais dans un football où chaque nouveau maillot est scruté dans les moindres détails, cette similitude ne devrait pas passer inaperçue !

Rien de plus beau.

Rien de plus fier.

Rien de plus fort.



Raconté par Ben plg.

Le maillot Fourth 26/27 disponible dès maintenant.

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@NBFootball #NBFootball pic.twitter.com/85IYRSaEcT — LOSC (@losclive) October 16, 2026

Le LOSC célèbre les Flandres avec un maillot très symbolique

Au-delà de cette possible polémique, Lille et New Balance ont surtout souhaité proposer une création profondément ancrée dans l’histoire de leur territoire.

La tunique adopte une base noire accompagnée de touches jaunes, deux couleurs associées à l’identité flamande. Son design intègre également des motifs inspirés des vitraux et des monts des Flandres, afin de mettre en valeur le patrimoine culturel régional.

Pour accompagner ce lancement, le LOSC a fait appel au rappeur BEN plg, originaire de Villeneuve-d’Ascq et ayant grandi à Tourcoing. L’artiste prête sa voix à une campagne célébrant les habitants, les paysages et les traditions des Flandres. Un film promotionnel qui se termine sur le toit du Zénith de Lille, où il doit se produire le 27 février 2027.

Ce lancement s’inscrit également dans les célébrations des dix années de collaboration entre le LOSC et New Balance, un partenariat récemment prolongé pour plusieurs saisons.

Reste maintenant à savoir comment les supporters accueilleront cette création pour le moins originale. Entre hommage régional et ressemblance avec le symbole lyonnais, ce quatrième maillot possède déjà tous les ingrédients pour faire parler de lui.

Et une question risque rapidement d’agiter les réseaux sociaux : le LOSC a-t-il eu raison de troquer son Dogue contre un lion qui rappelle autant celui de l’OL ?