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PSG : Mayulu dévoile le message qui a relancé sa saison

Par Wladimir DELCROS - 27 Oct 2026, 17:43
PSG : Mayulu dévoile le message qui a relancé sa saison

Buteur lundi contre l’OL, Senny Mayulu a savouré son retour au premier plan après plusieurs semaines perturbées par une blessure à la cuisse. Le jeune Parisien a surtout révélé le rôle joué par son entraîneur durant cette période délicate.

Mayulu retrouve la lumière contre l’OL

On vous en parlait lundi : le PSG a dominé l’OL et repris son trône en Ligue 1. Au-delà du résultat obtenu face aux Lyonnais, cette rencontre a également marqué le retour en lumière de Senny Mayulu, buteur après plusieurs semaines compliquées.

Le jeune milieu parisien a dû composer avec une blessure à la cuisse qui a freiné son début de saison. Une alerte physique sur laquelle le PSG avait déjà communiqué, avec un premier verdict concernant son indisponibilité. Mayulu n’a pas souhaité précipiter son retour et a suivi le protocole établi par le staff médical.

Un travail patient avec le staff médical

Après la rencontre, le Parisien est revenu en zone mixte sur cette période loin des terrains. « J’ai donné mon maximum pendant cette période avec les équipes médicales, j’ai pris mon temps », a-t-il expliqué dans une réaction relayée mardi par VibesFoot.

Ces quelques mots traduisent la prudence adoptée par Mayulu. Plutôt que de brûler les étapes, le joueur a accepté de travailler dans l’ombre avant de retrouver progressivement sa place. Son but contre Lyon vient ainsi récompenser les efforts consentis pendant sa convalescence.

La confiance de son entraîneur récompensée

Mayulu a également dévoilé le discours tenu par son entraîneur durant ses semaines difficiles. Le technicien parisien lui a demandé de « garder la tête sur les épaules » et de continuer à travailler, avec la promesse qu’une occasion finirait par se présenter.

« Je suis content pour la confiance », a ajouté le jeune joueur. Une marque de reconnaissance envers son coach, qui ne l’a pas abandonné malgré ce contretemps physique. Cette patience a payé dès lundi, lorsque Mayulu a profité de sa chance pour trouver le chemin des filets face à l’OL.

Une concurrence toujours forte à Paris

Ce retour réussi ne règle pas pour autant toutes les questions autour de sa place dans l’effectif. Dans un groupe parisien où la concurrence reste importante, chaque apparition compte. Mayulu devra désormais enchaîner et confirmer qu’il a totalement laissé sa blessure derrière lui.

Son état d’esprit semble toutefois intact. Resté à l’écoute du staff médical et de son entraîneur, le pur produit de la formation parisienne a répondu sur le terrain au moment attendu. Son but contre Lyon constitue une première récompense, mais aussi un nouveau point de départ.

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