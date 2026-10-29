Après l’échec des négociations de rachat menées par Paulo Tavares, les supporters du FC Nantes espèrent voir débarquer un autre repreneur.

Le feuilleton de la vente du FC Nantes a connu un nouveau rebondissement. Jeudi dernier, Waldemar Kita a annoncé, par le biais d’un communiqué, la fin du processus de vente du club. Une décision qui intervient après l’échec des discussions avec Paulo Tavares.

Les supporters du FC Nantes veulent un nouveau repreneur !

Cette annonce a immédiatement relancé les interrogations autour de l’avenir du FC Nantes. Si certains supporters peuvent être soulagés de ne pas voir aboutir cette opération, d’autres regrettent surtout qu’aucune solution de reprise n’ait été trouvée. L’émission Sans Contrôle a justement interrogé les supporters avec une question sans détour : « Waldemar Kita a mis fin à la vente du FC Nantes jeudi dernier par le biais d’un communiqué. Vous vous dites quoi ? » Les résultats du sondage sont particulièrement parlants. Sur les quatre réponses proposées, une seule se détache très largement : « Vite, un autre acheteur ! », qui recueille 80,1 % des suffrages.

Voici le détail des résultats :

Vite, un autre acheteur ! : 80,1 %

Ouf ! Tavares vient pas : 13,2 %

Ouf ! On garde Kita : 3,4 %

Dommage : 3,3 %

Le message est clair parmi les participants à ce sondage : ils veulent avant tout qu’une nouvelle piste de rachat émerge. La fin des négociations avec Paulo Tavares ne signifie donc pas nécessairement que les supporters souhaitent voir le processus s’arrêter définitivement.

Le dossier de la vente du FC Nantes relancé ?

Les 13,2 % de participants qui se disent soulagés de ne pas voir Paulo Tavares arriver montrent également que le candidat au rachat ne faisait pas l’unanimité. En revanche, les réponses « Ouf ! On garde Kita » et « Dommage » restent chacune sous la barre des 4 %. Après cet épisode, une question demeure : un autre investisseur se manifestera-t-il pour tenter de racheter le FC Nantes ? Pour les supporters qui ont participé au sondage de Sans Contrôle, la priorité semble évidente.

Reste désormais à savoir si un nouveau candidat se présentera et si Waldemar Kita sera disposé à rouvrir la porte à des discussions. Pour l’heure, les résultats du sondage expriment l’opinion de ses participants, mais ils ne permettent pas de mesurer à eux seuls l’avis de l’ensemble des supporters nantais. Une chose est sûre : dans ce dossier, la fin des négociations avec Paulo Tavares ne met pas fin aux attentes autour de l’avenir du FC Nantes. Et pour une majorité écrasante des votants, le prochain épisode doit surtout avoir un nom : un nouvel acheteur.