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FC Nantes : un nouveau verdict est tombé pour l’avenir de Poirier !

Par Fabien Chorlet - 28 Oct 2026, 17:40
Grégory Poirier (FC Nantes)

Un sondage réalisé auprès des supporters du FC Nantes révèle s’ils pensent que Grégory Poirier sera toujours l’entraîneur des Canaris à Noël.

L’avenir de Grégory Poirier sur le banc du FC Nantes serait-il déjà menacé ? Nommé en août dernier pour succéder à Michel Der Zakarian, le technicien de 44 ans pourrait rapidement faire les frais de l’impatience de Waldemar Kita. Car sous la présidence de l’homme d’affaires franco-polonais, les entraîneurs ont rarement bénéficié d’une grande stabilité. Malgré une amélioration dans le jeu et les résultats depuis son arrivée, l’ancien entraîneur du Red Star reste sur deux défaites consécutives en Ligue 2 avec les Canaris, dont la dernière samedi sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne (1-0). Deux revers qui auraient suffi à fragiliser sa position en interne. Selon le journaliste de Ouest-France, David Phelippeau, certains membres du club souhaiteraient déjà son départ. « Certains ici veulent le virer », a-t-il révélé, avant de préciser que « les Kita sont mécontents ». Des déclarations qui interrogent, alors que Grégory Poirier semble avoir amorcé un redressement depuis sa prise de fonctions et qu’il n’est en poste que depuis deux mois.

Les supporters du FC Nantes voient toujours Poirier sur le banc à Noël

Face aux interrogations entourant l’avenir de Grégory Poirier, nous avons lancé un sondage sur le compte X de But! FC Nantes pour connaître l’avis des supporters nantais. À la question « Pensez-vous que Grégory Poirier sera toujours l’entraîneur du FC Nantes à Noël ? », 61 % des votants ont répondu « oui », contre 39 % de « non ». Une courte majorité imagine donc l’ancien entraîneur du Red Star toujours sur le banc des Canaris à la fin de l’année. Mais ce résultat témoigne surtout des incertitudes qui entourent son avenir, puisque plus de quatre votants sur dix anticipent un nouveau changement d’entraîneur avant Noël.

Pourtant, un éventuel limogeage serait loin d’apparaître comme la meilleure solution pour le FC Nantes. Si les résultats restent encore irréguliers, les progrès observés dans le contenu des matchs depuis l’arrivée de Grégory Poirier sont encourageants. Le technicien nantais a commencé à apporter sa patte à une équipe qui avait besoin de retrouver des repères et de la confiance. Tout remettre en question après seulement deux mois risquerait donc de replonger les Canaris dans une instabilité dont ils peinent à sortir depuis plusieurs saisons. Plutôt que de céder une nouvelle fois à l’impatience, les dirigeants nantais auraient tout intérêt à laisser du temps à Grégory Poirier pour poursuivre son travail et installer durablement ses idées de jeu. D’autant que les premiers signes de progrès laissent entrevoir des perspectives plus encourageantes pour la suite de la saison.

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