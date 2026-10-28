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RC Lens : quatre autres bonnes nouvelles sont tombées avant le LOSC !

Par Fabien Chorlet - 28 Oct 2026, 17:20
Tanguy Nianzou (LOSC)

Avant le derby du Nord face au RC Lens, le LOSC devra composer avec quatre absences, autant de bonnes nouvelles pour les Sang et Or.

Le LOSC et le RC Lens s’affrontent ce vendredi (21h05) à la Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, à l’occasion du premier derby du Nord de la saison, comptant pour la neuvième journée de Ligue 1. Si le Racing devra se passer de quatre joueurs (Ismaëlo Ganiou, Maik Nawrocki, Abdallah Sima et Odsonne Édouard) pour ce choc, il pourra en revanche compter sur le retour de Jonathan Gradit, comme l’a annoncé Yannick Cahuzac ce mercredi en conférence de presse d’avant-match. Mais les Sang et Or ne seront pas les seuls à devoir composer avec plusieurs absences, puisque le LOSC sera lui aussi diminué pour cette affiche très attendue.

Quatre absents chez les Dogues !

Blessé de longue date, Hamza Igamane, qui a récemment repris le chemin de l’entraînement, ne sera pas encore disponible pour ce derby du Nord. L’attaquant marocain devra donc patienter avant de retrouver la compétition. Thiago Santos et Ayase Ueda, également blessés, manqueront eux aussi à l’appel. Trois forfaits qui réduisent les possibilités du staff lillois, notamment dans le secteur offensif, à l’approche de cette rencontre face au rival lensois.

À ces trois absences s’ajoute celle de Tanguy Nianzou, suspendu après son expulsion dimanche dernier lors du match nul concédé face à l’AS Monaco (1-1). Au total, les Dogues devront donc faire sans quatre joueurs pour recevoir le RC Lens. Une situation qui pourrait obliger l’entraîneur lillois à revoir certains de ses plans, alors que le LOSC espère prendre le dessus sur son voisin artésien devant son public. Avec quatre absents de chaque côté, les deux formations aborderont ainsi ce premier derby du Nord de la saison avec des effectifs amoindris.

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