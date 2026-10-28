FC Nantes : le verdict est tombé pour la blessure de Robinet !

Blessé face à l’ASSE (1-0), l’attaquant du FC Nantes, Thomas Robinet, est touché aux ischios-jambiers et pourrait être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

Lors de la défaite du FC Nantes samedi dernier sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne (1-0), Thomas Robinet a été contraint de quitter ses partenaires dès la 10e minute de jeu après avoir ressenti une douleur musculaire. Un nouveau coup dur pour les Canaris et leur entraîneur, Grégory Poirier, déjà confrontés à plusieurs absences ces dernières semaines.

Blessure aux ischios-jambiers pour Thomas Robinet !

À l’issue de la rencontre, l’attaquant nantais a donné de premières indications sur la nature de sa blessure aux journalistes présents en zone mixte. Il serait touché aux ischio-jambiers, comme l’a rapporté Christophe Penoignon, journaliste à Ouest-France, dans le dernier épisode du podcast Sans Contrôle.

« Il nous a dit ischio sur une extension », a révélé le spécialiste des Canaris. « Donc, quinze jours, trois semaines, classique pour ce genre de blessure on imagine », a précisé de son côté Simon Reungoat, journaliste à Hit West.

Thomas Robinet vers un forfait contre Clermont !

Si cette estimation venait à se confirmer, Thomas Robinet pourrait donc être éloigné des terrains pendant deux à trois semaines. Une absence qui constituerait un véritable coup dur pour Grégory Poirier, contraint de revoir ses plans offensifs alors que le FC Nantes cherche à retrouver le chemin de la victoire en Ligue 2.

Sauf surprise, Thomas Robinet devrait ainsi manquer la réception de Clermont, prévue ce vendredi (20h), à l’occasion de la 11e journée de Ligue 2. Selon l’évolution de sa blessure, l’attaquant des Canaris pourrait également manquer d’autres rencontres du mois de novembre.