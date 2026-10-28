À LA UNE DU 28 OCT 2026
[15:40]Mercato : deux cadors de Ligue 1 se disputent Terrier, le Stade Rennais en pole !
[15:20]FC Nantes : le verdict est tombé pour la blessure de Robinet !
[15:00]RC Lens : Cahuzac annonce quatre absents et une bonne nouvelle avant le LOSC
[14:40]ASSE : des bonnes et mauvaises nouvelles pour Ian Cathro avant Guingamp !
[14:20]RC Lens : le club officialise une mauvaise nouvelle, Cahuzac perd gros !
[14:00]OM : Paixao et Abdelli récompensés, un troisième marseillais crée la surprise !
[13:40]ASSE : coup de tonnerre après les 35 ans des Magic Fans !
[13:20]OM : la recette miracle d’Himad Abdelli dévoilée !
[13:00]Ligue 2 : l’IA propulse l’ASSE en Ligue 1, le FC Nantes reçoit une terrible nouvelle !
[12:40]PSG Mercato : le remplaçant de Kvaratskhelia identifié, mais un gros obstacle se présente !

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : le verdict est tombé pour la blessure de Robinet !

Par Fabien Chorlet - 28 Oct 2026, 15:20
Thomas Robinet (FC Nantes)

Blessé face à l’ASSE (1-0), l’attaquant du FC Nantes, Thomas Robinet, est touché aux ischios-jambiers et pourrait être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

Lors de la défaite du FC Nantes samedi dernier sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne (1-0), Thomas Robinet a été contraint de quitter ses partenaires dès la 10e minute de jeu après avoir ressenti une douleur musculaire. Un nouveau coup dur pour les Canaris et leur entraîneur, Grégory Poirier, déjà confrontés à plusieurs absences ces dernières semaines.

Blessure aux ischios-jambiers pour Thomas Robinet !

À l’issue de la rencontre, l’attaquant nantais a donné de premières indications sur la nature de sa blessure aux journalistes présents en zone mixte. Il serait touché aux ischio-jambiers, comme l’a rapporté Christophe Penoignon, journaliste à Ouest-France, dans le dernier épisode du podcast Sans Contrôle.

« Il nous a dit ischio sur une extension », a révélé le spécialiste des Canaris. « Donc, quinze jours, trois semaines, classique pour ce genre de blessure on imagine », a précisé de son côté Simon Reungoat, journaliste à Hit West.

Thomas Robinet vers un forfait contre Clermont !

Si cette estimation venait à se confirmer, Thomas Robinet pourrait donc être éloigné des terrains pendant deux à trois semaines. Une absence qui constituerait un véritable coup dur pour Grégory Poirier, contraint de revoir ses plans offensifs alors que le FC Nantes cherche à retrouver le chemin de la victoire en Ligue 2.

Sauf surprise, Thomas Robinet devrait ainsi manquer la réception de Clermont, prévue ce vendredi (20h), à l’occasion de la 11e journée de Ligue 2. Selon l’évolution de sa blessure, l’attaquant des Canaris pourrait également manquer d’autres rencontres du mois de novembre.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
FC Nantes
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot