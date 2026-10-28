FC Nantes : trois absents et deux retours pour Poirier avant Clermont !

Avant la réception de Clermont, le FC Nantes devrait récupérer Sékou Doucouré et Dehmaine Tabibou, mais devra se passer d’Alexis Mirbach, Tylel Tati et Thomas Robinet.

Le FC Nantes joue déjà gros ce vendredi (20h) face à Clermont, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 2. Battus successivement par Dunkerque (1-3), puis par l’AS Saint-Étienne (1-0), les Canaris restent sur deux défaites consécutives et doivent impérativement réagir devant leur public de la Beaujoire. Dans ce contexte délicat, Grégory Poirier pourrait recevoir deux bonnes nouvelles concernant son effectif. Privé de plusieurs éléments lors du déplacement dans le Forez, l’entraîneur nantais devrait en effet récupérer deux joueurs pour tenter de relancer son équipe face aux Clermontois.

Sekou Doucouré et Dehmaine Tabibou attendus de retour contre Clermont !

Absents lors de la défaite face à l’ASSE, Sékou Doucouré et Dehmaine Tabibou devraient réintégrer le groupe du FC Nantes pour la réception de Clermont. Touché aux ischio-jambiers, le premier avait déjà repris l’entraînement la semaine dernière, mais son état physique ne lui permettait pas encore de retrouver la compétition. Le staff nantais avait donc préféré patienter avant de le réintégrer. De son côté, Tabibou avait été contraint de déclarer forfait à Saint-Étienne en raison d’une maladie. Désormais sur le chemin du retour, les deux joueurs pourraient offrir davantage de solutions à Grégory Poirier, notamment pour renforcer son secteur défensif et apporter de nouvelles possibilités dans l’entrejeu.

En revanche, le technicien nantais devra encore se passer de plusieurs joueurs pour cette rencontre. Alexis Mirbach et Tylel Tati, tous deux blessés au genou, resteront à l’infirmerie. Thomas Robinet devrait également manquer à l’appel après sa sortie prématurée face à l’ASSE. Touché aux ischio-jambiers dès la dixième minute de jeu, l’attaquant nantais pourrait être indisponible pendant deux à trois semaines. Malgré ce nouveau coup dur offensif, les retours attendus de Sékou Doucouré et Dehmaine Tabibou représenteraient un véritable motif de satisfaction pour le FC Nantes, qui espère profiter de la réception de Clermont pour mettre fin à sa série de défaites et reprendre sa marche en avant en Ligue 2.