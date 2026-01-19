ASSE – le rendez-vous de Didier Bigard : « Les leçons à ne pas oublier d’ASSE – Clermont »

L’ASSE a signé sa première victoire de la saison en battant Clermont (1-0) samedi soir. Mais sa prestation n’a convaincu personne, et surtout pas Didier Bigard, l’ancien responsable des Sports au Progrès…

C’était un match entre voisins, entre amis, pas un derby. Et la Ligue1 est encore loin. Il n’empêche qu’on a vu de belles choses samedi à Geoffroy-Guichard et tant pis si ce fut d’abord et surtout du côté des visiteurs du soir. Ils ont longtemps fait réciter aux Verts les vers qu’Eirik Horneland s’escrime à tenter de leur apprendre. Repartir de derrière, proprement, garder le ballon parce que c’est le meilleur moyen de défendre son but (dixit).

On suppose que le Norvégien y ajoute des consignes offensives, même si cela ne saute pas toujours aux yeux. Désormais, il pourra s’appuyer sur des exemples concrets, les actions collectives auvergnates construites à partir de gammes travaillées comme le soulignait Grégory Proment « Le travail mis en place dans la semaine a été respecté ». On a bien senti en effet qu’il n’y avait pas d’improvisation dans les circuits de balle de ses hommes, juste un brin de talent, de vivacité et le culot de la jeunesse. On ne devrait pas étonner grand monde en avançant que Pedro et El Jamali se seraient coulés dans cette classe biberon sans la dépareiller. Ce n’est pas le cas de tous leurs coéquipiers.

Trop peu de combinaisons dans le jeu de l’ASSE, et toujours autant de lacunes défensives

Oui, mais voilà. Le football est avant tout affaire d’efficacité et si le co-entraîneur clermontois dit s’être régalé du jeu développé par son équipe, il devait concéder qu’il « y a des situations que l’on doit mettre au fond ». Et là, ce sont les joueurs d’Horneland qui ont donné la leçon avec un coup de génie de Lucas Stassin, une talonnade dans une forêt de pieds pour Boakye. C’était l’une des rares combinaisons collectives propres avec Moueffek pour troisième homme.

Cela a suffi parce que derrière Larsonneur avait préservé ses filets avec quelques sauvetages qui ont permis de ne pas s’appesantir à nouveau sur des lacunes défensives. C’est aussi un point à méditer avant Reims si on ne veut pas que le champagne tourne au vinaigre.

Didier Bigard