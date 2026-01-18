ASSE – Clermont : les notes des Verts, vainqueurs dans la douleur

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

L’ASSE a signé sa première victoire de l’année 2026 samedi soir en battant Clermont (1-0) grâce à un but d’Augustine Boakye. Voici nos notes pour les Verts…

LARSONNEUR (6)

De son match, on retiendra sa sortie médiatique à la mi-temps où il a montré du doigt la tactique de l’équipe. Et ses deux arrêts à bout portant (67e, 84e). Décisif.

PEDRO (6), puis APPIAH

Pour son premier match chez les pros au poste de latéral droit, Pedro s’est montré solide et entreprenant. L’une des rares satisfactions de la soirée. Il a fini avec des crampes. Remplacé par APPIAH.

LAMBA (6)

Son retour après trois mois d’absence a fait du bien. Un ou deux ratés, mais il a apporté un peu plus de sérénité. Avec un clean sheet à la clé, le deuxième de suite après Le Mans.

NADE (6)

Il n’a pas brillé par ses relances mais a sorti quelques ballons chauds, notamment sur coups de pied arrêtés.

OLD (4)

Défensivement, il a été le moins convaincant des quatre défenseurs. Normal puisqu’il n’en est pas un ! Ses errements auraient pu coûter cher et offensivement, on ne peut pas dire qu’il ait été très inspiré.

JABER (6)

L’Israélien a encore été le meilleur milieu de terrain des Verts, celui qui a eu le plus d’impact. Mais n’en aurait-il pas plus en jouant un cran plus haut, avec un 6 derrière lui ?

MOUEFFEK (5), puis MILADINOVIC

Après une première mi-temps laborieuse, Moueffek s’est réveillé au retour des vestiaires, à l’image de l’équipe. Il est alors apparu plus tranchant mais Horneland l’a remplacé par MILADINOVIC.

TARDIEU (5)

Dangereux par ses coups de pied arrêtés. Mais dans le jeu, à part un bon quart d’heure en début de deuxième mi-temps, il n’a pas eu beaucoup d’influence. Une certaine lenteur d’exécution et un faible apport à la récupération du ballon.

EL JAMALI (5,5), puis EYMARD

Sur son aile droite, El Jamali a initié deux ou trois mouvements intéressants, en repiquant vers l’axe. Mais la finition lui a fait défaut. Remplacé par EYMARD, proche d’inscrire un but dans le temps additionnel (90e+3).

STASSIN (5,5), puis CARDONA

Stassin a été sevré de ballons au sein d’une équipe qui a manqué de verticalité et d’inspiration, qui n’a quasiment pas centré et s’est très peu appuyé sur lui. Une bonne remise sur le but de Boakye et c’est à peu près tout. Chahuté par le public à son remplacement par CARDONA, oublié par Eymard sur un contre (90e+3).

BOAKYE (6)

Un joli but, d’une frappe sèche du gauche. Un éclair dans la grisaille qui vaut 3 points.