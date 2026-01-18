À LA UNE DU 18 JAN 2026
[08:30]PSG Mercato : l’arrivée de Dro Fernandez (FC Barcelone) à Paris fait déjà débat
[08:00]OM Mercato : départ acté pour Lirola, direction la Serie A !
[07:30]ASSE : Stassin chahuté par les supporters, Horneland le défend
[07:00]PSG Mercato : l’agent de Donnarumma met le feu aux poudres à Manchester City !
[06:00]ASSE – Clermont : les notes des Verts, vainqueurs dans la douleur
[05:00]OM : Abdelli, le Mercato… De Zerbi glisse un message à Benatia et Longoria
[00:00]FC Barcelone : Antonella Roccuzzo met le feu avec un micro bikini
[23:07]L’OM cartonne Angers (5-2), les notes des Phocéens
[22:48]L’ASSE se relance face à Clermont (1-0) mais ne rassure pas
[22:32]FC Nantes : une piste défensive va s’engager en L2, mauvaise nouvelle pour Leroux
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE – Clermont : les notes des Verts, vainqueurs dans la douleur

Par Laurent Hess - 18 Jan 2026, 06:00
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

L’ASSE a signé sa première victoire de l’année 2026 samedi soir en battant Clermont (1-0) grâce à un but d’Augustine Boakye. Voici nos notes pour les Verts…

LARSONNEUR (6)

De son match, on retiendra sa sortie médiatique à la mi-temps où il a montré du doigt la tactique de l’équipe. Et ses deux arrêts à bout portant (67e, 84e). Décisif.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

PEDRO (6), puis APPIAH

Pour son premier match chez les pros au poste de latéral droit, Pedro s’est montré solide et entreprenant. L’une des rares satisfactions de la soirée. Il a fini avec des crampes. Remplacé par APPIAH.

LAMBA (6)

Son retour après trois mois d’absence a fait du bien. Un ou deux ratés, mais il a apporté un peu plus de sérénité. Avec un clean sheet à la clé, le deuxième de suite après Le Mans.

NADE (6)

Il n’a pas brillé par ses relances mais a sorti quelques ballons chauds, notamment sur coups de pied arrêtés.

OLD (4)

Défensivement, il a été le moins convaincant des quatre défenseurs. Normal puisqu’il n’en est pas un ! Ses errements auraient pu coûter cher et offensivement, on ne peut pas dire qu’il ait été très inspiré.

JABER (6)

L’Israélien a encore été le meilleur milieu de terrain des Verts, celui qui a eu le plus d’impact. Mais n’en aurait-il pas plus en jouant un cran plus haut, avec un 6 derrière lui ?

MOUEFFEK (5), puis MILADINOVIC

Après une première mi-temps laborieuse, Moueffek s’est réveillé au retour des vestiaires, à l’image de l’équipe. Il est alors apparu plus tranchant mais Horneland l’a remplacé par MILADINOVIC.

TARDIEU (5)

Dangereux par ses coups de pied arrêtés. Mais dans le jeu, à part un bon quart d’heure en début de deuxième mi-temps, il n’a pas eu beaucoup d’influence. Une certaine lenteur d’exécution et un faible apport à la récupération du ballon.

EL JAMALI (5,5), puis EYMARD

Sur son aile droite, El Jamali a initié deux ou trois mouvements intéressants, en repiquant vers l’axe. Mais la finition lui a fait défaut. Remplacé par EYMARD, proche d’inscrire un but dans le temps additionnel (90e+3).

STASSIN (5,5), puis CARDONA

Stassin a été sevré de ballons au sein d’une équipe qui a manqué de verticalité et d’inspiration, qui n’a quasiment pas centré et s’est très peu appuyé sur lui. Une bonne remise sur le but de Boakye et c’est à peu près tout. Chahuté par le public à son remplacement par CARDONA, oublié par Eymard sur un contre (90e+3).

BOAKYE (6)

Un joli but, d’une frappe sèche du gauche. Un éclair dans la grisaille qui vaut 3 points.

ASSEClermont Foot

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, Clermont Foot