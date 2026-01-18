ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « une victoire qui fait du bien… et un peu moins tâche»

L’ASSE a signé sa première victoire de l’année 2026 samedi soir en battant Clermont (1-0) grâce à un but d’Augustine Boakye. Elle en avait vraiment besoin.

Plus gros budget de Ligue 2, l’ASSE était 6e de son championnat samedi soir avant son match contre Clermont, à 10 points du leader, l’ESTAC. Une grosse pression l’accompagnait, traduite par une banderole plutôt vindicative des Green Angels au coup d’envoi : « Kilmer, qui mène la barque pour éviter un nouveau naufrage ? L’ASSE ne s’achète pas, elle se respecte ». Ivan Gazidis, présent dans le Chaudron, a dû apprécier, et Eirik Horneland a dû apprécier lui aussi la remarque de son capitaine Gautier Larsonneur à la mi-temps, quand le portier des Verts a glissé au micro du diffuseur : « Tactiquement, on se fait ouvrir trop facilement. » Des sifflets nourris ont accompagné le retour aux vestiaires d’une ASSE inquiétante, malmenée pendant le premier acte par des Clermontois plus entreprenants et dangereux. A 0-0 à la pause, les Verts s’en étaient bien tirés, et ils ont finalement remporté leur première victoire de l’année grâce à un but de Boakye, sur une remise astucieuse de Stassin, sifflé à son remplacement par Cardona.

Des progrès défensifs et une infirmerie qui se vide

« On avait besoin de cette victoire car cela faisait longtemps qu’on n’avait pas gagné. Je suis plus satisfait du résultat que de notre performance mais j’espère qu’on pourra construire sur cette victoire », a commenté Horneland. Pour la manière, on repassera. Ce 1-0, c’était vraiment le service minimum. Mais le Norvégien a raison : ce premier succès de la nouvelle année permet à l’ASSE de remonter à la 3e place, et de repasser devant Reims, où elle se déplacera le week-end prochain. En Champagne, il est évident que les Verts devront être meilleurs dans le jeu pour espérer enchaîner, mais pour positiver, on notera qu’ils ont signé hier un deuxième clean sheets de rang après le match nul ramené du Mans. Dans ses cages, Larsonneur a fait les deux arrêts qu’il fallait. Devant lui, Lamba, pour son retour, a apporté un peu de sérénité, et le jeune Pedro a donné satisfaction à droite. On notera aussi le bon match de Jaber au milieu, où Moueffek se dit de nouveau « à 100% ». Et en attendant celui de Davitashvili, Horneland enregistrera à Reims les retours d’Annan, Ferreira et Duffus. « Notre Mercato, c’est d’abord nos blessés, leurs retours, et on a vu d’entrée l’importance de Lamba », a glissé le Norvégien. Avant le match, le coach venu du froid avait laissé entendre qu’il ne dirait pas non à l’arrivée d’un milieu défensif d’ici la fin du Mercato, en espérant que si renfort il y a, celui-ci sera opérationnel de suite. Charge à KSV de trouver le joueur idoine, ce qui ne s’annonce pas simple. L’état major du club forézien est en tout cas sur la même longueur d’ondes qu’Horneland : pas question de recruter un joueur qui n’aurait pas un impact immédiat. Wait and see, donc. Mais on respire un peu mieux depuis hier soir et cette victoire, faut d’avoir rassuré, aura sans doute calmé un peu les esprits. C’est déjà ça, non ?